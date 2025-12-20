Luciana Júdice celebra o Dia da Mulher da Carreira Jurídica em Vitória

Ação judicial

O advogado Marcelo Pacheco Machado, sócio do BKM Advogados, avalia que a decisão do STF de suspender, em todo o país, os processos contra companhias aéreas é um passo importante para colocar ordem em um cenário marcado pelo excesso de ações judiciais. Hoje, o setor aéreo está entre os que mais concentram processos no Brasil, com milhares de ações abertas todos os anos por atrasos e cancelamentos de voos. Para ele, o principal ponto agora é a definição de qual lei deve valer nesses casos: o Código de Defesa do Consumidor (CDC) ou o Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA). “Sem essa definição, cada juiz decide de um jeito, o que gera insegurança para empresas e para os próprios passageiros”, afirma.