Luciana Júdice celebra o Dia da Mulher da Carreira Jurídica em Vitória

Iara Quaresma, Luciana Júdice, Glicia Dornela e Erica Neves: celebrando o Dia da Mulher da Carreira Jurídica!. Crédito: Cloves Louzada
Mulher e Justiça
Para celebrar o Dia da Mulher da Carreira Jurídica, a advogada Luciana Júdice, sócia do escritório Abreu Júdice Advogados, promoveu o evento “O poder feminino na justiça”, exclusivo para profissionais do Direito, com a presença de juízas, desembargadoras, procuradoras e advogadas, que foram recebidas com um sofisticado coquetel e ao som de um clássico repertório da DJ Larissa Tantan. A anfitriã, Luciana, conduziu a roda de conversa, que contou com a participação de Érica Neves, presidente da OAB-ES; Glícia Mônica Dornela Alves Ribeiro, ex -presidente da Associação dos Magistrados do Espírito Santo (Amages); e Iara Quaresma, consultora de imagem e comportamento e especialista em posicionamento feminino. No clima de conexão, as convidadas e a plateia feminina compartilharam suas trajetórias, desafios e conquistas no universo jurídico.
ANIVERSÁRIO
Daniel, João Henrique, Cris Brum e Marcelo Braga: celebrando 8 anos de Daniel em família!. Crédito: GAD/ Divulgação
Ação judicial
O advogado Marcelo Pacheco Machado, sócio do BKM Advogados, avalia que a decisão do STF de suspender, em todo o país, os processos contra companhias aéreas é um passo importante para colocar ordem em um cenário marcado pelo excesso de ações judiciais. Hoje, o setor aéreo está entre os que mais concentram processos no Brasil, com milhares de ações abertas todos os anos por atrasos e cancelamentos de voos. Para ele, o principal ponto agora é a definição de qual lei deve valer nesses casos: o Código de Defesa do Consumidor (CDC) ou o Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA). “Sem essa definição, cada juiz decide de um jeito, o que gera insegurança para empresas e para os próprios passageiros”, afirma.
Feliz aniversário!
O administrador hospitalar Dr. Mauro Quintão comemora na terça-feira (23), 57 anos de vida, sendo 39 dedicados ao setor da saúde. Mentor de empresas de saúde de grande porte, ele prepara o lançamento de mais uma obra literária, prevista para o primeiro semestre de 2026, com foco em gestão e performance.
FAMÍLIA
Diogo Cypriano, Victoria Esteves e o bebê José: família reunida na Curva da Jurema. Crédito: Mônica Zorzanelli
Depois de passar por uma reforma completa, a nova Track&Field da Praia do Canto abriu as portas nesta quarta-feira (17) com novo layout, muitas novidades e promoções de natal. Para 2026 a marca ainda prevê duas novas lojas: uma segunda unidade na Praia do Canto e a chegada ao bairro Jardim Camburi. Tecnologias especiais, conforto, design e eventos esportivos continuam sendo a essência da Track&Field. Na foto: Renata Nolasco, gerente da TF Praia do Canto, e a criadora de conteúdo Bruna Machado.
PRÊMIO
Nesta quinta-feira (18), foram anunciados os vencedores do Prêmio Melhores do Esporte Capixaba 2025. A premiação reconheceu 41 atletas de 39 modalidades esportivas que levaram o nome do Espírito Santo aos pódios nacionais e internacionais ao longo do ano. A escolha dos homenageados passou por um processo criterioso, com indicações das federações, avaliação de um júri especializado e votação popular. Na foto, Álvaro Moura, diretor da Premium Comunicação Integrada de Marketing, realizadora do evento por meio da Lei de Incentivo ao Esporte Capixaba (LIEC), ao lado do secretário de Estado de Esportes, José Carlos Nunes, e do gerente de Esportes de Formação e Rendimento, Leni Júnior, representantes da Sesport, patrocinadora master da premiação, que contou ainda com o apoio dos Supermercados BH e da Fiat Podium. Crédito: LR Comunicação
Este vídeo pode te interessar
A Gazeta integra oSaiba mais
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível