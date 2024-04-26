De Luiza Dutra a Cyeli, veja os lançamentos capixabas do Tocou, Pocou

O nosso encontro de lançamentos capixabas já está no ar. E nesta semana, o “Tocou, Pocou” traz as novidades da cantora Luiza Dutra, em “Mil Mistérios” - primeiro single do seu álbum de estreia, intitulado “Meu Canto”. Também tem música nova de Cyeli, com “Perfume”, o EP novo de Cesar Baldan, chamado “ACÁ”, e ainda Julio de Oliveira, em “Moqueca é capixaba”.
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“MIL MISTÉRIOS” - LUIZA DUTRA
O “Tocou, Pocou” desta semana começa com “Mil Mistérios”, novo single de Luiza Dutra, cantora que se destacou por sua participação no The Voice Brasil em 2021. Sendo o marco inicial de uma nova fase em sua carreira, a artista traz influências do reggae, inspirada pelo trabalho da Amy Winehouse, para cantar sobre experiências que viveu.
“Escrevi a letra desta música durante a pandemia, um momento em que a saudade imperava. Por isso ela fala sobre a vontade de estar perto de quem se ama e a idealização do encontro, mas de uma forma alegre, como quem relembra como é gostoso estar junto”, diz Luiza.
A faixa, produzida por Jackson Pinheiro foi a escolha da artista para começar a apresentar o universo de seu primeiro álbum, intitulado “Meu Canto”.
“PERFUME” - CYELI
O quadro musical de HZ continua com a artista Franciele Vieira de Freitas, conhecida como Cyeli. Combinando a potência de uma rapper raiz com a ousadia de uma cantora pop, a mineira que vive em terras capixabas traz em seu som um timbre sensual, refrões cativantes e letras assertivas.
“‘Perfume’ é uma canção sensual com uma aura de mistério. Estou feliz por entregar exatamente o que eu queria: um som pop, autêntico, original, que fala com qualquer tipo de pessoa, e principalmente sobre a liberdade da mulher que se impõe aos seus desejos”, disse a artista.
EP “ACÁ” - CESAR BALDAN
Com 20 anos de atuação na cena musical capixaba, o cantor Cesar Baldan passeia com desenvoltura pelos ritmos brasileiros em seu primeiro álbum solo, intitulado “ACÁ”. Reunindo quatro faixas autorais, o EP (extented play) surge da necessidade de registrar composições autorais de diferentes momentos de sua carreira
O título do trabalho – “aqui”, em espanhol – representa um convite para o público conhecer de perto as canções que ele vinha lapidando havia anos antes de entrar no estúdio. “Este trabalho apresenta algumas das minhas facetas como artista, passando pelo samba e pelos ritmos regionais, como o baião, o congo capixaba, a música instrumental e a canção”, afirma Cesar.
“MOQUECA É CAPIXABA” - JULIO DE OLIVEIRA
Agora se preparem para uma música que é cara do Espírito Santo: “Moqueca é capixaba”. Esse samba chega às plataformas na voz do cantor Julio de Oliveira, em homenagem a um dos maiores patrimônios da cultura do nosso Estado.
“Desde pequeno, através do meu avô, gosto de ouvir músicas. Sempre gostei de compor minhas músicas como forma de expressão dos meus sentimentos, pensamentos e gostos. Possuo um sonho de ingressar na carreira de compositor”, revelou o artistas para o “Tocou, Pocou”.