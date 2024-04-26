De Luiza Dutra a Cyeli, veja os lançamentos capixabas do Tocou, Pocou

O nosso encontro de lançamentos capixabas já está no ar. E nesta semana, o “Tocou, Pocou” traz as novidades da cantora Luiza Dutra, em “Mil Mistérios” - primeiro single do seu álbum de estreia, intitulado “Meu Canto”. Também tem música nova de Cyeli, com “Perfume”, o EP novo de Cesar Baldan, chamado “ACÁ”, e ainda Julio de Oliveira, em “Moqueca é capixaba”.

Curtiu a divulgação das músicas e quer aparecer no "Tocou, Pocou"? Preencha o formulário (clique aqui) e envie seu trabalho para gente. Enquanto a sua canção não sai aqui. Confira as novidades de cenário musical capixaba abaixo.

“MIL MISTÉRIOS” - LUIZA DUTRA

O “Tocou, Pocou” desta semana começa com “Mil Mistérios”, novo single de Luiza Dutra, cantora que se destacou por sua participação no The Voice Brasil em 2021. Sendo o marco inicial de uma nova fase em sua carreira, a artista traz influências do reggae, inspirada pelo trabalho da Amy Winehouse, para cantar sobre experiências que viveu.

“Escrevi a letra desta música durante a pandemia, um momento em que a saudade imperava. Por isso ela fala sobre a vontade de estar perto de quem se ama e a idealização do encontro, mas de uma forma alegre, como quem relembra como é gostoso estar junto”, diz Luiza.

A faixa, produzida por Jackson Pinheiro foi a escolha da artista para começar a apresentar o universo de seu primeiro álbum, intitulado “Meu Canto”.

“PERFUME” - CYELI

O quadro musical de HZ continua com a artista Franciele Vieira de Freitas, conhecida como Cyeli. Combinando a potência de uma rapper raiz com a ousadia de uma cantora pop, a mineira que vive em terras capixabas traz em seu som um timbre sensual, refrões cativantes e letras assertivas.

“‘Perfume’ é uma canção sensual com uma aura de mistério. Estou feliz por entregar exatamente o que eu queria: um som pop, autêntico, original, que fala com qualquer tipo de pessoa, e principalmente sobre a liberdade da mulher que se impõe aos seus desejos”, disse a artista.

EP “ACÁ” - CESAR BALDAN

Com 20 anos de atuação na cena musical capixaba, o cantor Cesar Baldan passeia com desenvoltura pelos ritmos brasileiros em seu primeiro álbum solo, intitulado “ACÁ”. Reunindo quatro faixas autorais, o EP (extented play) surge da necessidade de registrar composições autorais de diferentes momentos de sua carreira

O título do trabalho – “aqui”, em espanhol – representa um convite para o público conhecer de perto as canções que ele vinha lapidando havia anos antes de entrar no estúdio. “Este trabalho apresenta algumas das minhas facetas como artista, passando pelo samba e pelos ritmos regionais, como o baião, o congo capixaba, a música instrumental e a canção”, afirma Cesar.

“MOQUECA É CAPIXABA” - JULIO DE OLIVEIRA

Agora se preparem para uma música que é cara do Espírito Santo: “Moqueca é capixaba”. Esse samba chega às plataformas na voz do cantor Julio de Oliveira, em homenagem a um dos maiores patrimônios da cultura do nosso Estado.