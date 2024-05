Silva lança novo álbum com início de turnê no ES: "Minha história é aqui"

Silva lança novo álbum "Encantado". Crédito: Jorge Bispo

Um reencontro com ele mesmo. Isso é o que retrata ‘Encantado’, novo álbum do cantor Silva, lançado nesta quinta-feira (23). Desta vez, o capixaba explora seu lado compositor para contar histórias - que levam certa melancolia - com diferentes referências musicais, que vão do samba ao jazz, passando pelo hip hop e a MPB.



“O significado do nome ‘Encantado’ é bem extenso e profundo. Essa questão do reencontro, foi bem importante. Eu estava precisando fazer uma leitura interna sobre : ‘O que eu estou fazendo? Por que eu gosto disso?’. Ter uma carreira é muito difícil, porque ela não pode parar”, destacou Silva.

Veja abaixo a entrevista em vídeo:

Em conversa com HZ, Silva abriu o coração sobre a construção do disco. Por sinal, antes de chegar na lista com 16 faixas, muito trabalho foi preciso ser feito - inclusive de voltar a querer fazer música autoral. “Deixei de lado o meu processo de criação. Nesse tempo todo, quando a minha carreira cresceu, fiquei desconcentrado do jeito que criava. Quando estive distante da música, tive crise existencial, saúde mental péssima”, revelou.

Novo álbum de Silva conta com diferentes referências musicais, que vão do samba ao jazz. Crédito: Jorge Bispo

Ou seja, essa é uma retomada para o capixaba. Como o próprio chegou a dizer em suas rede sociais: “‘Encantado’ é um novo ‘muito prazer’. Segundo ele, as canções começaram a ser produzidas junto com o irmão, Lucas Silva, há dois anos. E foi só após sair a primeira composição que tudo começou a fluir.

“Eu voltei para compor. Eu e o Lucas fizemos umas 30 músicas, algumas no esboço, mas a maioria eram boas ideias. Comecei a compor esse álbum em 2022, no meio do tumulto da minha vida, muita coisa acontecendo. Até que saiu uma música ‘Girassóis’, que amarrou o álbum. Depois que veio essa música, parece que abriu a caixa de pandora”.

O cantor Silva traz 16 faixas em seu novo álbum. Crédito: Instagram/ @silva

GRANDES PARCERIAS

Em ‘Encantado’, Silva canta, toca piano, sintetizador, guitarra, violão, baixo e violino - instrumento no qual é formado pela Faculdade de Música do Espírito Santo - além de assumir a produção musical, ao lado de André Paste. Mas apesar de fazer tudo - ou quase tudo - ele não está sozinho.

O disco conta com diversas parcerias, como Arthur Verocai, Marcos Valle, Carminho, Jorge Drexler e Leci Brandão. Entre as curiosidades, está o nome da música com a sambista, ‘Amanhã de manhã (Para Lecy)’, que conta com uma homenagem tanto à avó de Silva quanto à mãe de Leci Brandão. Ambas têm o mesmo nome, Lecy.

O disco conta com diversas parcerias, como Leci Brandão. Crédito: Melina Furlan - Acervo IBCA

“Leci foi a última que tive contato. Foi o Criolo que me apresentou a dona Leci Brandão durante um samba dele. A gente se cumprimentou, disse que a sobrinha era muito minha fã. Até mostrei para ela a minha tatuagem em homenagem a minha avó, que se chama Lecy, com ‘y’. Foi um momento lindo”, revelou.

SILVA CANTA EM INGLÊS E ESPANHOL

Em “Recomenzar” Silva conta com uma parceria inédita com o cantor e compositor uruguaio Jorge Drexler, onde grava em espanhol pela primeira vez na carreira. Já em ‘Mad Machine’, o capixaba canta em inglês, numa clássica balada de voz e violão. Por trás das gravações, o artista contou como criou coragem para se aventurar em outras línguas.

“Eu tinha pavor de gravar em inglês no começo. Eu achava o meu acento muito ruim, muito forte. Depois comecei a ouvir de outras pessoas falando: ‘Você tem que gravar em inglês. É tão charmoso’. Os meus sobrinhos que foram criados na Flórida, e hoje moram aqui, me falaram no início: ‘Tio, não está bom não’ (risos). E aí fui fazendo todo um trabalho”, contou.

NOVA TURNÊ EM VITÓRIA

Com 11 datas por todo Brasil, a nova turnê de Silva começará, é claro, em terras capixabas. “Abram alas” - nome da primeira música do álbum -, que a primeira apresentação da tour “Encantado” acontecerá no dia 18 de agosto, no Festival Movimento Cidade, na Prainha, em Vila Velha.

A turnê também irá passar por Belém, São Paulo, Curitiba, Salvador, Aracajú, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza e Brasília. A postagem de Silva diz ainda que novas datas serão anunciadas em breve.

Mas quem não quiser esperar até o segundo semestre, o capixaba será a próxima atração do Parque Cultural Casa do Governador, no dia 18 de junho, no programa “Sílabas & Sons”, com entrada gratuita. “É um show mais informal, só voz e violão. É só umas quatro músicas, capaz da galera querer mais (risos). Mas eu vou tocar do novo álbum, vai ser importante. Pelo menos uma vai ter”, disse.

AMOR POR VITÓRIA

Feliz e orgulhoso de sua trajetória - que leva na bagagem projetos como "Brasileiro", "Silva Canta Marisa" e "Bloco do Silva" -, o artista afirmou que gosta de olhar apenas para frente quando o assunto é a sua carreira. E disse ainda que seu amor por Vitória ultrapassa barreiras, uma espécie de refúgio quando precisar se ‘encantar’ por ele mesmo.

“A minha história é aqui, sou nascido e criado em Vitória. Minha formação musical foi aqui, depois virou quase uma cultura minha de começar as turnês em Vitória. É sempre uma oportunidade dos meus pais, minha família e meus amigos verem o show. Gosto tanto dessa cidade, que nunca me mudei. Quero retribuir tudo que Vitória já me deu”, finalizou.

