Cantor Felipe Araújo é atração do Encontro Marcado Litoral; veja como participar

A Rádio Litoral Vitória completa 30 anos em 2024 e preparou muitas atrações, promoções e programas especiais para a audiência. O aniversário é no dia 24 de julho, mas as comemorações já estão acontecendo. No dia 28 de maio, o sertanejo Felipe Araújo é a grande atração do Encontro Marcado Litoral, no auditório da Rede Gazeta, em Vitória.



Felipe Araújo é dono de hits como 'Atrasadinha', 'A Mala é Falsa', 'Espaçosa Demais' e 'Sábado e Domingo', e os ouvintes terão a oportunidade de encontrar o ídolo em um evento especial, exclusivo e bem pertinho. O último encontro marcado aconteceu em outubro de 2023, com o grupo de pagode Di Propósito.