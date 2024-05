Vitória recebe a turnê 'AmarElo - a Gira Final' de Emicida em julho

O cantor Emicida desembarcará em Vitória, no Espaço Patrick Ribeiro, no dia 5 de julho com o encerramento da turnê 'AmarElo - A Gira Final'. O capixaba César MC é quem abrirá o show do rapper e compositor paulista. A nova turnê é um desdobramento do projeto AmarElo, que se destacou tanto em sua versão musical quanto no documentário da Netflix. O álbum ganhou o Grammy Latino em 2020 e o documentário foi indicado ao Emmy Internacional. A turnê original, iniciada em 2019 e interrompida durante pandemia, já passou por 9 países e mais de 55 cidades. Nela, Emicida estabeleceu uma conexão única com seu público.

"Por todos os lugares do mundo que passamos com esse espetáculo, as pessoas alcançaram um tipo de transcendência muito bonita. Eu me emocionei em todos eles. Componho sonhando com coisas que eu gostaria de ver no mundo e, quando essa sinergia acontece, sinto que as pessoas me dizem que querem ser parte deste sonho também. E são mesmo", compartilha Emicida.