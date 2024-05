Odair José e mais três atrações são divulgadas no line-up do Tenda Lab 2024

André Prando, Roberta de Razão, Odair José e DJ Zappie estarão no Tenda Lab 2024. Crédito: Divulgação/Tenda Lab

Mais quatro atrações estão confirmadas para o 9º Tenda Lab. André Prando, Odair José, Roberta de Razão e DJ Zappie estarão no festival que vai acontecer nos dias 26 e 29 de julho, na Universidade Federal do Espírito Santo.



André nasceu e foi criado no bairro Nazareth, em Vitória. Já lançou dois álbuns de estúdio, Estranho Sutil, de 2015; e Voador, em 2018; além de outros dois registros ao vivo e dois EPs, em que sua voz e identidade marcante já garantiram para o artista quase seis milhões de plays apenas na plataforma de streaming Spotify.

“Vamos apresentar as canções do novo álbum no show de lançamento, além das músicas que o público já conhece dos outros trabalhos que fiz. Vai ser lindo chegar com esse novo momento no TendaLab”, comemorou Prando.

Odair José também participa da line-up. O cantor lançou 38 álbuns e é autor de hits como 'Vou Tirar Você Desse Lugar', 'A Noite Mais Linda do Mundo' e 'Cadê Você', canção regravada pela dupla Leandro e Leonardo em 1990. Depois de mais de 20 anos sem se apresentar em Vitória, o cantor traz para o festival seus maiores sucessos.

“É um prazer participar do festival, ter tido o nome lembrado e poder voltar à cidade que há muitos anos não vou”, disse o artista.

A cantora Roberta de Razão vai levar elementos de punk e brega para o Tenda Lab 2024. Sintonizados pela efervescência das canções autorais que falam de amor e do cotidiano, a artista está lançando seu primeiro álbum, intitulado 'Mais Forte Que Trovão', que conta com elementos de diversos gêneros musicais como rock, electro, new wave, cumbia, lambada, brega e até carimbó.

Para o show, Roberta de Razão vai botar o palco para ferver como em todas as performances que entrega. “A banda está preparando surpresas pra esse show”, promete a cantora.

O DJ Zappie é mais um nome confirmado na programação do 9º TendaLab. De Vitória, ele é radialista de formação e currículo. Está na cena cultural capixaba também como mestre de cerimônias de festivais, sendo figura presente nos principais eventos que promovem a cultura produzida no Espírito Santo.

A trajetória do DJ começou em 2001, quando assumiu o programa Beco Du Reggae, na Rádio Universitária. “Eu ouvia muito rock e música eletrônica. Quando eu ‘entrei’ no reggae, foi totalmente diferente disso, mas era música raiz. Gosto de apresentar o som brasileiro no meu set, algo que sempre tive como proposta nas festas”, disse DJ Zappie, que promete um set para não deixar ninguém parado.

Tenda Lab 2024

As atrações confirmadas no line up do 9º Festival TendaLab apresentam, ao mesmo tempo, uma seleção original e alinhada com a produção musical contemporânea brasileira.

Ao lado de Odair José, André Prando, Roberta de Razão e DJ Zappie, já foram divulgados a carioca Mart’nália, com todo seu swing, samba e simpatia; a Festa Sintonia, festa de black music comandada por KL Jay; a banda Aurora Gordon, que reúne um repertório de artistas da contracultura capixaba dos anos 1970; a banda Macucos, uma das mais importantes bandas do reggae brasileiro; a DJ Karolla, um dos nomes em ascensão na cena eletrônica capixaba; o grupo Fundo de Quintal, um dos nomes mais importantes do samba e do pagode no Brasil; e a cantora Filipe Catto, uma das maiores vozes da sua geração, e que empresta seu talento para recriar e homenagear a obra de Gal Costa. Toda a programação é gratuita.

