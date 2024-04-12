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KL Jay, dos Racionais MCs, é atração confirmada no 9° TendaLab

DJ é anunciado como 5ª atração do evento, que rola nos dias 25 e 26 de julho, no estacionamento da Ufes. Toda a programação é gratuita
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 12 de Abril de 2024 às 10:00

KL Jay, dos Racionais MCs é atração confirmada no 9º TendaLab
KL Jay, dos Racionais MCs é atração confirmada no 9º TendaLab Crédito: Reprodução
A nona edição do TendaLab, que celebra a diversidade musical, tem nova atração anunciada! O line-up, além de contar com Fundo de Quintal, Macucos, Filipe Catto e DJ Karolla terá a Festa Sintonia, comandada por KL Jay, do Racionais MCs. O evento é gratuito e rola nos dias dias 25 e 26 de julho, na Ufes. 
A Festa Sintonia simboliza a resistência negra paulistana surgida nos anos 1990, período em que o rap brasileiro estava em um das suas melhores fases, o pagode paulista em destaque e o retorno do universo do samba-rock setentista. Pro TendaLab, KL Jay promete muitas influências da música preta.
“É uma festa de música negra, mais voltada para o hip hop. A gente toca outros ritmos negros também. É mais voltada para o hip hop e o rhythm and blues. A gente conversa com o público, brinca, então pode esperar uma festa alto astral, com energia boa, leve e forte, com qualidade não só musical, mas também de muita técnica dos DJ’s”, revela KL Jay.
A programação inclui artistas de diferentes gerações e gêneros musicais como rock, pop, MPB, rap, jazz, samba, entre outros. Entre eles a banda capixaba Aurora Gordon, que resgata há quase duas décadas o trabalho musical dos integrantes da banda Os Mamíferos, que fez história entre as décadas de 1960 e 1970, no Espírito Santo.
O evento começa às 19h nos dois dias e tem direção e curadoria de Lucia Caus, além do apoio do HZ e da Rede Gazeta.

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