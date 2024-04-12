KL Jay, dos Racionais MCs, é atração confirmada no 9° TendaLab

KL Jay, dos Racionais MCs é atração confirmada no 9º TendaLab Crédito: Reprodução

A nona edição do TendaLab, que celebra a diversidade musical, tem nova atração anunciada! O line-up, além de contar com Fundo de Quintal, Macucos, Filipe Catto e DJ Karolla terá a Festa Sintonia, comandada por KL Jay, do Racionais MCs. O evento é gratuito e rola nos dias dias 25 e 26 de julho, na Ufes.

A Festa Sintonia simboliza a resistência negra paulistana surgida nos anos 1990, período em que o rap brasileiro estava em um das suas melhores fases, o pagode paulista em destaque e o retorno do universo do samba-rock setentista. Pro TendaLab, KL Jay promete muitas influências da música preta.

“É uma festa de música negra, mais voltada para o hip hop. A gente toca outros ritmos negros também. É mais voltada para o hip hop e o rhythm and blues. A gente conversa com o público, brinca, então pode esperar uma festa alto astral, com energia boa, leve e forte, com qualidade não só musical, mas também de muita técnica dos DJ’s”, revela KL Jay.

A programação inclui artistas de diferentes gerações e gêneros musicais como rock, pop, MPB, rap, jazz, samba, entre outros. Entre eles a banda capixaba Aurora Gordon, que resgata há quase duas décadas o trabalho musical dos integrantes da banda Os Mamíferos, que fez história entre as décadas de 1960 e 1970, no Espírito Santo.