Festival TendaLab confirma Ufes como local para edição de 2024

A nona edição do Festival TendaLab já tem local confirmado: a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Vitória. O evento que celebra a pluralidade escolhe o espaço de ensino histórico para também formar culturalmente seus participantes nos dias 26 e 27 de julho. Artistas nacionais e capixabas se apresentarão em uma programação totalmente gratuita.
O line-up do festival já conta com shows do grupo Fundo de Quintal, comemorando mais de quatro décadas de estrada; da cantora Filipe Catto, que celebra o repertório da diva baiana Gal Costa; do grupo de reggae Macucos e da DJ Karolla.
Cantores dos hits "A Amizade", "Lucidez" e "O Show Tem Que Continuar", o Fundo de Quintal promete agitar o TendaLab com músicas clássicas do samba brasileiro. Já a banda Macucos traz para a edição de 2024 o lançamento do registro audiovisual que vai celebrar mais de duas décadas de história.
A cantora gaúcha Filipe Catto, por sua vez, irá subir ao palco do festival para apresentar o show “Belezas São Coisas Acesas por Dentro”. A apresentação resgata músicas clássicas e faixas mais recentes de Gal Costa. Para animar ainda mais o festival, DJ Karolla comanda as pick-ups do TendaLab. A artista capixaba promete um repertório recheado de pop e funk regado a brasilidades e referências pretas.
Diferentes gerações que curtem gêneros musicais diversos se encontrarão na Ufes no evento apoiado pela Rede Gazeta, com direção e curadoria de Lucia Caus.