Festival TendaLab confirma Ufes como local para edição de 2024

Festival TendaLab em 2023 Crédito: Marcela Bicalho -Acervo Galpão-IBCA

A nona edição do Festival TendaLab já tem local confirmado: a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Vitória. O evento que celebra a pluralidade escolhe o espaço de ensino histórico para também formar culturalmente seus participantes nos dias 26 e 27 de julho. Artistas nacionais e capixabas se apresentarão em uma programação totalmente gratuita.

O line-up do festival já conta com shows do grupo Fundo de Quintal, comemorando mais de quatro décadas de estrada; da cantora Filipe Catto, que celebra o repertório da diva baiana Gal Costa; do grupo de reggae Macucos e da DJ Karolla.