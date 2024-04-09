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Nona edição

Festival TendaLab confirma Ufes como local para edição de 2024

Diferentes gerações se encontrarão no espaço cultural que celebra a diversidade na música, com artistas capixabas e nacionais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 09 de Abril de 2024 às 17:49

Público da TendaLab
Festival TendaLab em 2023 Crédito: Marcela Bicalho -Acervo Galpão-IBCA
A nona edição do Festival TendaLab já tem local confirmado: a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Vitória. O evento que celebra a pluralidade escolhe o espaço de ensino histórico para também formar culturalmente seus participantes nos dias 26 e 27 de julho. Artistas nacionais e capixabas se apresentarão em uma programação totalmente gratuita. 
O line-up do festival já conta com shows do grupo Fundo de Quintal, comemorando mais de quatro décadas de estrada; da cantora Filipe Catto, que celebra o repertório da diva baiana Gal Costa; do grupo de reggae Macucos e da DJ Karolla
Cantores dos hits "A Amizade", "Lucidez" e "O Show Tem Que Continuar", o Fundo de Quintal promete agitar o TendaLab com músicas clássicas do samba brasileiro. Já a banda Macucos traz para a edição de 2024 o lançamento do registro audiovisual que vai celebrar mais de duas décadas de história. 
A cantora gaúcha Filipe Catto, por sua vez,  irá subir ao palco do festival para apresentar o show “Belezas São Coisas Acesas por Dentro”. A apresentação resgata músicas clássicas e faixas mais recentes de Gal Costa. Para animar ainda mais o festival, DJ Karolla comanda as pick-ups do TendaLab. A artista capixaba promete um repertório recheado de pop e funk regado a brasilidades e referências pretas.
Diferentes gerações que curtem gêneros musicais diversos se encontrarão na Ufes no evento apoiado pela Rede Gazeta, com direção e curadoria de Lucia Caus.

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