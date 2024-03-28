No TendaLab, Filipe Catto apresenta show que revisita a obra de Gal Costa

Após anunciar o grupo Fundo de Quintal, o 9º Festival TendaLab confirmou a presença da cantora gaúcha Filipe Catto no evento que acontece nos dias 26 e 27 de julho em Vitória, com entrada gratuita. O TendaLab, que conta com apoio da Rede Gazeta, terá seu local divulgado em breve pelos organizadores.
Com um dos trabalhos mais elogiados de 2023, Filipe Catto irá subir ao palco do festival para apresentar o show “Belezas São Coisas Acesas por Dentro”. A apresentação, que resgata músicas clássicas e faixas mais recentes de Gal Costa, promove uma celebração do repertório da cantora baiana, que faleceu no final de 2022.
O espetáculo conta com roteiro assinado pela própria Catto em parceria com Ismael Caneppele e Cris Lisbôa, e reúne sucessos como “Tigresa”, “Vaca Profana”, “Chuva de Prata” e “Nada Mais”, além de pérolas recentes como “Recanto Escuro” e “Jabitacá”.
“A Gal é a matriz fundamental das cantoras brasileiras. Ela deu tudo para nós: o rock, o samba, a bossa nova, a rebeldia, a elegância”, afirma a cantora. “Nos encontramos algumas vezes e ela sempre foi um amor. Quando me chamaram para fazer essa homenagem, eu fiquei muito grata por poder encarnar essas canções tão poderosas”, disse a artista, que nasceu na mesma data que Gal Costa, no dia 26 de setembro.