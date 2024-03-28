No TendaLab, Filipe Catto apresenta show que revisita a obra de Gal Costa

Com um dos trabalhos mais elogiados de 2023, Filipe Catto irá subir ao palco do festival para apresentar o show “Belezas São Coisas Acesas por Dentro”. A apresentação, que resgata músicas clássicas e faixas mais recentes de Gal Costa, promove uma celebração do repertório da cantora baiana, que faleceu no final de 2022.

O espetáculo conta com roteiro assinado pela própria Catto em parceria com Ismael Caneppele e Cris Lisbôa, e reúne sucessos como “Tigresa”, “Vaca Profana”, “Chuva de Prata” e “Nada Mais”, além de pérolas recentes como “Recanto Escuro” e “Jabitacá”.

“A Gal é a matriz fundamental das cantoras brasileiras. Ela deu tudo para nós: o rock, o samba, a bossa nova, a rebeldia, a elegância”, afirma a cantora. “Nos encontramos algumas vezes e ela sempre foi um amor. Quando me chamaram para fazer essa homenagem, eu fiquei muito grata por poder encarnar essas canções tão poderosas”, disse a artista, que nasceu na mesma data que Gal Costa, no dia 26 de setembro.