Fundo de Quintal é a 1ª atração confirmada no festival Tendalab

Fundo de Quintal é atração confirmada no 9º Festival Tendalab Crédito: Divulgação

Para os amantes de um evento recheado de muita música, e o melhor, com entrada gratuita, se prepare que vem aí o 9º Festival Tendalab! A festança vai rolar nos dias 26 e 27 de julho, a partir das 19h. E para animar ainda mais, a primeira atração musical já foi confirmada: o grupo Fundo de Quintal.

Donos dos hits "A Amizade", "Lucidez" e "O Show Tem Que Continuar", o Fundo de Quintal promete agitar o festival com músicas clássicas do samba brasileiro. O evento tem direção e curadoria de Lucia Caus, além do apoio da Rede Gazeta. O local ainda não foi divulgado pela organização.

A programação, totalmente gratuita, inclui artistas de diferentes gerações e gêneros musicais como rock, pop, MPB, rap, jazz, samba, entre outros.