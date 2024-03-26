Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Fundo de Quintal é a 1ª atração confirmada no festival Tendalab
Vem aí!

Fundo de Quintal é a 1ª atração confirmada no festival Tendalab

A nona edição do festival rola nos dias 26 e 27 de julho com show de um dos principais grupos de samba do Brasil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 26 de Março de 2024 às 14:09

Fundo de Quintal é atração confirmada no 9º Festival Tendalab
Fundo de Quintal é atração confirmada no 9º Festival Tendalab Crédito: Divulgação
Para os amantes de um evento recheado de muita música, e o melhor, com entrada gratuita, se prepare que vem aí o 9º Festival Tendalab! A festança vai rolar nos dias 26 e 27 de julho, a partir das 19h. E para animar ainda mais, a primeira atração musical já foi confirmada: o grupo Fundo de Quintal.
Donos dos hits "A Amizade", "Lucidez" e "O Show Tem Que Continuar", o Fundo de Quintal promete agitar o festival com músicas clássicas do samba brasileiro. O evento tem direção e curadoria de Lucia Caus, além do apoio da Rede Gazeta. O local ainda não foi divulgado pela organização. 
A programação, totalmente gratuita, inclui artistas de diferentes gerações e gêneros musicais como rock, pop, MPB, rap, jazz, samba, entre outros.
Além de levar muita música e diversidade ao público, o festival Tendalab contará com programação extensa e diversa, com um espaço para formação de plateia com área para pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida e tradução em libras. 

Veja Também

Novo Império faz evento beneficente para arrecadar doações para vítimas da chuva

Vila Velha terá encenações da Paixão de Cristo nesta sexta-feira (29)

Roberta Campos apresenta novo projeto “Cinco Partes de Mim” em Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Famosos Samba Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Alemão do Forró grava novo audiovisual em comemoração aos 15 anos de carreira.
Alemão do Forró grava novo projeto audiovisual em Goiânia: “Carrego o ES no DNA”
Ana Paula Renault na casa do BBB
BBB 26: Ana Paula relembra conversa com o pai antes de entrar no programa
Imagem de destaque
Homem ataca viatura da PM em Vila Velha e é preso 20 dias após sair da cadeia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados