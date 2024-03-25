Vila Velha terá encenações da Paixão de Cristo nesta sexta-feira (29)

A Sexta-Feira da Paixão vai contar com manifestações de fé e devoção ao redor do Espírito Santo. No próximo dia 29, especificamente em Vila Velha, duas peças teatrais vão retratar os passos de Jesus Cristo até sua crucificação, em apresentações marcadas na Barra do Jucu e na Glória, a partir das 19h.
Na Barra do Jucu, com realização da Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, a 10ª edição do Teatro da Paixão de Cristo promete encantar os fiéis na praça do bairro.
“Em todos esses anos, construímos e reconstruímos o teatro de muitas formas. Muitas vidas foram tocadas através da evangelização em forma teatral, seja a partir da doação de um dom, do tempo ou mesmo daqueles que foram somente assistir à peça. Neste ano, queremos celebrar todo esse trabalho passando adiante a mensagem daquele que mais nos amou de forma ainda mais profunda. Tenho certeza que todos presentes irão se emocionar”, garantiu a diretora de produção do Teatro da Paixão de Cristo, Brenda Donato.
Já na Glória, a equipe Sal e Luz reúne os fiéis na Quadra da MUG para a manifestação cristã "O Auto da Paixão de Cristo". Para o resultado final, o grupo realiza encontros semanais na Comunidade São Francisco de Assis, em Aribiri.
“Para ajudar com os custos da produção, foram confeccionadas camisetas e rifas que estão sendo divulgadas nas comunidades e doações da população, com o intuito de ajudar na compra dos materiais utilizados no cenário e figurinos dos atores”, divulgaram os organizadores da equipe Sal e Luz.
Teatros da Paixão de Cristo em Vila Velha
- 10ª edição do Teatro da Paixão de Cristo
Quando: sexta-feira (29), às 19h
Onde: Praça Pedro Valadares, Barra do Jucu - Vila Velha
- O Auto da Paixão de Cristo
Quando: sexta-feira (29), às 19h
Onde: Quadra da MUG, Rua Mourisco s/n, Glória - Vila Velha