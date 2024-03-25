Vila Velha terá encenações da Paixão de Cristo nesta sexta-feira (29)

10ª Edição do Teatro da Paixão de Cristo acontece nesta sexta-feira (29), em Vila Velha Crédito: Divulgação

A Sexta-Feira da Paixão vai contar com manifestações de fé e devoção ao redor do Espírito Santo . No próximo dia 29, especificamente em Vila Velha , duas peças teatrais vão retratar os passos de Jesus Cristo até sua crucificação, em apresentações marcadas na Barra do Jucu e na Glória, a partir das 19h.

Na Barra do Jucu, com realização da Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, a 10ª edição do Teatro da Paixão de Cristo promete encantar os fiéis na praça do bairro.

“Em todos esses anos, construímos e reconstruímos o teatro de muitas formas. Muitas vidas foram tocadas através da evangelização em forma teatral, seja a partir da doação de um dom, do tempo ou mesmo daqueles que foram somente assistir à peça. Neste ano, queremos celebrar todo esse trabalho passando adiante a mensagem daquele que mais nos amou de forma ainda mais profunda. Tenho certeza que todos presentes irão se emocionar”, garantiu a diretora de produção do Teatro da Paixão de Cristo, Brenda Donato.

10ª Edição do Teatro da Paixão de Cristo acontece nesta sexta-feira (29), em Vila Velha Crédito: Divulgação

Já na Glória, a equipe Sal e Luz reúne os fiéis na Quadra da MUG para a manifestação cristã "O Auto da Paixão de Cristo". Para o resultado final, o grupo realiza encontros semanais na Comunidade São Francisco de Assis, em Aribiri.

“Para ajudar com os custos da produção, foram confeccionadas camisetas e rifas que estão sendo divulgadas nas comunidades e doações da população, com o intuito de ajudar na compra dos materiais utilizados no cenário e figurinos dos atores”, divulgaram os organizadores da equipe Sal e Luz.

Teatros da Paixão de Cristo em Vila Velha