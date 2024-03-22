Confira as atrações nos shoppings da Grande Vitória para as crianças

Além as festividades da Páscoa, que incluem caça aos ovos, peças teatrais e oficinas gastronômicas, os shoppings da Grande Vitória já contam com outras atividades para as crianças, com eventos que vão desde dragões gigantes ao mundo encantado da Disney.
Com programação para os mais variados públicos, os shoppings contam com programações em Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica já a partir deste sábado (23). Confira abaixo!
Teatro de Fantoches em Vila Velha
No Shopping Vila Velha, o Nosso Quintal é a atração a partir deste sábado (23), das 15h às 18h. Com programação gratuita, o mall recebe Oficina de Peixinho, Cantinho Baby, Recreação, Teatro de Fantoches e Ação de Educação Ambiental no piso L2, em frente a loja Be Happy. Os responsáveis precisam fazer a inscrição dos pequenos. A entrada é gratuita.
Alice nos País das Maravilhas em Cariacica
Já em Cariacica, o Shopping Moxuara recebe a peça teatral de Alice no País das Maravilhas a partir deste domingo (24). A atração, que é gratuita, acontece a partir das 15h, na varanda da praça de alimentação.
Já no próximo domingo (31), a programação especial de Páscoa conta com recreação infantil, com caça aos ovos a partir das 15h, também na varanda da praça de alimentação. A entrada é gratuita.
Parque dos Dinossauros em Vitória
Na Capital, o Shopping Vitória recebe o Jurassic Rex Park com dinossauros gigantes na praça central, até o dia 28 de abril. Além das réplicas realistas, o espaço oferece diversas atividades interativas para as crianças.
Além do encontro jurássico, o espaço oferece diversas atividades para os visitantes, como o circuito com escorregadores, túneis, cama elástica, piscina de bolinhas e áreas para brincadeiras interativas. Crianças de até 10 anos podem se divertir na atração, sendo que as menores de 02 anos devem estar acompanhadas pelo adulto responsável, que não paga a entrada.
Através do cadastro, a entrada é adquirida na bilheteria do evento, e o valor é de R$ 40 para 30 minutos de permanência. A partir desse período, acrescenta-se R$ 15 a cada 15 minutos (não sendo fracionado). O horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo das 12h às 21h.
Clássicos da Disney na Serra
No Shopping Mestre Álvaro, na Serra, o mundo encantado das animações da Disney é atração a partir de 5 de abril. A exposição interativa foi criada em comemoração aos 100 anos da Disney e, no Espírito Santo, a atração conta com espaços temáticos como Toy Story, Rapunzel, Marvel e Star Wars.
A visitação é gratuita e aberta ao público de todas as idades, entre os dias 5 e 28 de abril. De domingo a quinta-feira, a atração é aberta das 14h às 20h e às sextas e sábados das 14h às 21h30.
Dragões em Vila Velha
Em Vila Velha, o Shopping Praia da Costa recebe dragões gigantes com mais de seis metros de altura. A partir do dia 7 de abril, uma exposição inédita e gratuita desembarca no Espírito Santo com 10 “espécies” diferentes do animal mitológico, com direito à emissão de sons, movimento e até efeitos de fumaça.
Durante a exposição, o público poderá conferir o Dragão de Batalha, o Grande Dragão Verde, o Grande Oriental, a Grande Fada, o Dragão de Bronze, o Dragão da Noite, o Dragão Guardião, o Grande de Fogo e o Dragão Serpente, além do Grande de Gelo e um ovo de dragão com 1,80 metro de altura e comprimento.
O evento contará com quiosque onde será vendido produtos e uma área interativa com atividades pagas, como fotos com o dragão Grande de Gelo e um game de realidade virtual, permitido para crianças acima de 4 anos. A mostra acontece até 5 de maio, de segunda a sábado, das 10h às 22h e domingos e feriados das 14h às 21h.