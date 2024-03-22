Confira as atrações nos shoppings da Grande Vitória para as crianças

Atrações nos shoppings da Grande Vitória para a criançada Crédito: Divulgação

Vila Velha, Serra e Confira abaixo! Com programação para os mais variados públicos, os shoppings contam com programações em Vitória Cariacica já a partir deste sábado (23).

Teatro de Fantoches em Vila Velha

No Shopping Vila Velha, o Nosso Quintal é a atração a partir deste sábado (23), das 15h às 18h. Com programação gratuita, o mall recebe Oficina de Peixinho, Cantinho Baby, Recreação, Teatro de Fantoches e Ação de Educação Ambiental no piso L2, em frente a loja Be Happy. Os responsáveis precisam fazer a inscrição dos pequenos. A entrada é gratuita.

Alice nos País das Maravilhas em Cariacica

Já em Cariacica, o Shopping Moxuara recebe a peça teatral de Alice no País das Maravilhas a partir deste domingo (24). A atração, que é gratuita, acontece a partir das 15h, na varanda da praça de alimentação.

Já no próximo domingo (31), a programação especial de Páscoa conta com recreação infantil, com caça aos ovos a partir das 15h, também na varanda da praça de alimentação. A entrada é gratuita.

Parque dos Dinossauros em Vitória

Parque dos Dinossauros, no Shopping Vitória Crédito: Divulgação / Shopping Vitória

Na Capital, o Shopping Vitória recebe o Jurassic Rex Park com dinossauros gigantes na praça central, até o dia 28 de abril. Além das réplicas realistas, o espaço oferece diversas atividades interativas para as crianças.

Além do encontro jurássico, o espaço oferece diversas atividades para os visitantes, como o circuito com escorregadores, túneis, cama elástica, piscina de bolinhas e áreas para brincadeiras interativas. Crianças de até 10 anos podem se divertir na atração, sendo que as menores de 02 anos devem estar acompanhadas pelo adulto responsável, que não paga a entrada.

Através do cadastro, a entrada é adquirida na bilheteria do evento, e o valor é de R$ 40 para 30 minutos de permanência. A partir desse período, acrescenta-se R$ 15 a cada 15 minutos (não sendo fracionado). O horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo das 12h às 21h.

Clássicos da Disney na Serra

Clássicos da Disney, no Shopping Mestre Álvaro, na Serra Crédito: Divulgação

No Shopping Mestre Álvaro, na Serra, o mundo encantado das animações da Disney é atração a partir de 5 de abril. A exposição interativa foi criada em comemoração aos 100 anos da Disney e, no Espírito Santo, a atração conta com espaços temáticos como Toy Story, Rapunzel, Marvel e Star Wars.

A visitação é gratuita e aberta ao público de todas as idades, entre os dias 5 e 28 de abril. De domingo a quinta-feira, a atração é aberta das 14h às 20h e às sextas e sábados das 14h às 21h30.

Dragões em Vila Velha

Em Vila Velha, o Shopping Praia da Costa recebe dragões gigantes com mais de seis metros de altura. A partir do dia 7 de abril, uma exposição inédita e gratuita desembarca no Espírito Santo com 10 “espécies” diferentes do animal mitológico, com direito à emissão de sons, movimento e até efeitos de fumaça.

Durante a exposição, o público poderá conferir o Dragão de Batalha, o Grande Dragão Verde, o Grande Oriental, a Grande Fada, o Dragão de Bronze, o Dragão da Noite, o Dragão Guardião, o Grande de Fogo e o Dragão Serpente, além do Grande de Gelo e um ovo de dragão com 1,80 metro de altura e comprimento.

Exposição de dragões no Shopping Praia da Costa Crédito: Divulgação / Shopping Praia da Costa