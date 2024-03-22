Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Confira as atrações nos shoppings da Grande Vitória para as crianças
Para brincar

Confira as atrações nos shoppings da Grande Vitória para as crianças

Com programação para os mais variados públicos, os shoppings contam com programações em Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 22 de Março de 2024 às 20:04

Atrações nos shoppings da Grande Vitória para a criançada
Atrações nos shoppings da Grande Vitória para a criançada Crédito: Divulgação
Além as festividades da Páscoa, que incluem caça aos ovos, peças teatrais e oficinas gastronômicas, os shoppings da Grande Vitória já contam com outras atividades para as crianças, com eventos que vão desde dragões gigantes ao mundo encantado da Disney.
Com programação para os mais variados públicos, os shoppings contam com programações em VitóriaVila VelhaSerra e Cariacica já a partir deste sábado (23). Confira abaixo!

Teatro de Fantoches em Vila Velha

No Shopping Vila Velha, o Nosso Quintal é a atração a partir deste sábado (23), das 15h às 18h. Com programação gratuita, o mall recebe Oficina de Peixinho, Cantinho Baby, Recreação, Teatro de Fantoches e Ação de Educação Ambiental no piso L2, em frente a loja Be Happy. Os responsáveis precisam fazer a inscrição dos pequenos. A entrada é gratuita.

Alice nos País das Maravilhas em Cariacica

Já em Cariacica, o Shopping Moxuara recebe a peça teatral de Alice no País das Maravilhas a partir deste domingo (24). A atração, que é gratuita, acontece a partir das 15h, na varanda da praça de alimentação.
Já no próximo domingo (31), a programação especial de Páscoa conta com recreação infantil, com caça aos ovos a partir das 15h, também na varanda da praça de alimentação. A entrada é gratuita.

Parque dos Dinossauros em Vitória

Parque dos Dinossauros, no Shopping Vitória
Parque dos Dinossauros, no Shopping Vitória Crédito: Divulgação / Shopping Vitória
Na Capital, o Shopping Vitória recebe o Jurassic Rex Park com dinossauros gigantes na praça central, até o dia 28 de abril. Além das réplicas realistas, o espaço oferece diversas atividades interativas para as crianças.
Além do encontro jurássico, o espaço oferece diversas atividades para os visitantes, como o circuito com escorregadores, túneis, cama elástica, piscina de bolinhas e áreas para brincadeiras interativas. Crianças de até 10 anos podem se divertir na atração, sendo que as menores de 02 anos devem estar acompanhadas pelo adulto responsável, que não paga a entrada.
Através do cadastro, a entrada é adquirida na bilheteria do evento, e o valor é de R$ 40 para 30 minutos de permanência. A partir desse período, acrescenta-se R$ 15 a cada 15 minutos (não sendo fracionado). O horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo das 12h às 21h. 

Clássicos da Disney na Serra

Clássicos da Disney, no Shopping Mestre Álvaro, na Serra
Clássicos da Disney, no Shopping Mestre Álvaro, na Serra Crédito: Divulgação
No Shopping Mestre Álvaro, na Serra, o mundo encantado das animações da Disney é atração a partir de 5 de abril. A exposição interativa foi criada em comemoração aos 100 anos da Disney e, no Espírito Santo, a atração conta com espaços temáticos como Toy Story, Rapunzel, Marvel e Star Wars.
A visitação é gratuita e aberta ao público de todas as idades, entre os dias 5 e 28 de abril. De domingo a quinta-feira, a atração é aberta das 14h às 20h e às sextas e sábados das 14h às 21h30.

Veja Também

Páscoa: veja a programação dos shoppings da Grande Vitória para a criançada

Dragões em Vila Velha

Em Vila Velha, o Shopping Praia da Costa recebe dragões gigantes com mais de seis metros de altura. A partir do dia 7 de abril, uma exposição inédita e gratuita desembarca no Espírito Santo com 10 “espécies” diferentes do animal mitológico, com direito à emissão de sons, movimento e até efeitos de fumaça.
Durante a exposição, o público poderá conferir o Dragão de Batalha, o Grande Dragão Verde, o Grande Oriental, a Grande Fada, o Dragão de Bronze, o Dragão da Noite, o Dragão Guardião, o Grande de Fogo e o Dragão Serpente, além do Grande de Gelo e um ovo de dragão com 1,80 metro de altura e comprimento.
Exposição de dragões no Shopping Praia da Costa
Exposição de dragões no Shopping Praia da Costa Crédito: Divulgação / Shopping Praia da Costa
O evento contará com quiosque onde será vendido produtos e uma área interativa com atividades pagas, como fotos com o dragão Grande de Gelo e um game de realidade virtual, permitido para crianças acima de 4 anos. A mostra acontece até  5 de maio, de segunda a sábado, das 10h às 22h e domingos e feriados das 14h às 21h. 

Veja Também

TV Gazeta e Rádio Mix terão cobertura especial do festival Lollapalooza

Filme gravado em Vitória com cenas na Ilha do Boi e Bar da Zilda estreia em abril

Capixabas realizam exposição inédita de arte contemporânea em Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica Grande Vitória Infância Serra Shoppings Vila Velha Vitória (ES) HZ
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 alertas médicos para considerar antes de fazer um procedimento estético
Imagem de destaque
Primeiro carro: 5 dicas para transformar o sonho em realidade com segurança financeira
Carreta cai em ribanceira em Cariacica
Carreta cai em ribanceira e complica trânsito no Contorno em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados