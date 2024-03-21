Capixabas realizam exposição inédita de arte contemporânea em Vitória

"A Ambivalência dos Limites" - Sandro Novaes - S Título, 2019 Crédito: Divulgação

A primeira exposição do ano de 2024 da Matias Brotas arte contemporânea inaugura as comemorações do aniversário de 18 anos da galeria e apresenta uma mostra inédita com dois artistas capixabas: "A Ambivalência dos Limites" com Sandro Novaes e Thiago Lessa.

A vernissage da exposição acontece na próxima segunda (25) para convidados e a mostra abre ao público na terça (26), às 17h, com bate-papo entre os dois artistas, João Wesley de Souza, que é professor do Centro de Artes da Ufes, e Flávia Dalla Bernardina, diretora artística da Matias Brotas.

Logo na entrada, o espectador é convidado a imergir na instalação "A temporalidade dos atos" do artista Sandro Novaes, um emaranhado de linhas e traços que se cruzam e se refletem, composta por centenas de metros de linha, que instigam a curiosidade e o diálogo entre o espectador e a obra. A essência do trabalho de Sandro é propor uma experiência sensorial que transcende o visual para tocar o íntimo do observador. As obras dialogam com a materialidade e o efêmero, evidenciam a relação fenomenológica entre obra e observador, e exploram a narrativa do espaço e a travessia dos dilemas.

“Tudo que vemos e que podemos participar, nos encaminha a uma experiência reﬂexiva que culmina no reconhecimento de fenômenos. Estes só podem ser construídos através da experiência de um observador ativo”, explica o artista visual, que além da instalação, também vai apresentar a série de pinturas inéditas "Artifício expressivo em Sol Lewitt", que inaugura sua incursão nas cores.

Em diálogo com a poética minimal e escultórica de Sandro Novaes, o espectador se depara com a série de pinturas figurativas "Universos oníricos" do artista Thiago Lessa. Um convite para adentrar seu universo repleto de expressividade e nuances realistas. Suas obras trazem figuras femininas de olhares profundos e propõem uma jornada de introspecção e diálogo com o íntimo. Uma certa dualidade humana opera ali logo na entrada, lidando com naturezas distintas e muitas vezes conflitantes, uma física e outra mental, espiritual.

"A Ambivalência dos Limites" com Sandro Novaes e Thiago Lessa

Explorando temas como beleza, força e fragilidade, o trabalho de Thiago Lessa é uma reflexão sobre a condição humana, expressa através de veladuras delicadas e uma habilidade única em manipular forma, cor e luz. Sua arte, que transita entre o hiper-realismo e o expressionismo, dialoga com a narrativa espacial e introspectiva proposta por Sandro Novaes, enriquecendo a experiência do observador. A espacialidade e expografia da exposição também convidam o espectador a refletir sobre a "A Ambivalência dos Limites", sobre os conflitos de ideias e sobre o lugar do indivíduo no mundo.

Neste encontro, o espaço da Matias Brotas se transforma em um território de descoberta e reconhecimento, onde pinturas e instalações se entrelaçam para contar histórias de introspecção e manifestação do ser, do corpo e da mente. A exposição tem curadoria de Lara Brotas e texto crítico de Flávia Dalla.

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