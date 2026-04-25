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Voo livre

Baixo Guandu recebe Campeonato Brasileiro de Asa Delta em edição histórica de 50 anos

Rampa do Monjolo volta a sediar etapa nacional após mais de uma década e reúne pilotos do Brasil e do exterior

Publicado em 25 de Abril de 2026 às 13:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 abr 2026 às 13:00
Baixo Guandu recebe Campeonato Brasileiro de Asa Delta em edição histórica de 50 anos
Divulgação / ACERVO AVBLG

O município de Baixo Guandu será o centro das atenções do voo livre nacional entre os dias 28 de abril e 9 de maio. A cidade recebe o Campeonato Brasileiro de Asa Delta 2026, em uma edição especial que celebra os 50 anos da competição e marca o retorno do Espírito Santo ao calendário do torneio após mais de uma década.


As provas serão realizadas na Rampa do Monjolo, considerada uma das melhores áreas de decolagem do mundo para a prática do esporte. O evento deve reunir até 75 pilotos brasileiros e estrangeiros, em dez dias de disputas marcadas por técnica, estratégia e condições naturais desafiadoras.


Programação com cenário privilegiado

Segundo a organização, a geografia da região é um dos principais atrativos. Os pilotos sobrevoam vales rochosos, áreas planas e o Rio Doce, em percursos que variam entre 60 e 100 quilômetros, dependendo das condições climáticas.


Para receber a competição, a rampa passou por melhorias estruturais recentes, ampliando a capacidade de atendimento a atletas e visitantes. O local conta com acesso revitalizado, estacionamento ampliado, restaurante e áreas de apoio, oferecendo mais conforto durante o evento.

A competição também terá validade internacional, com pontuação nível FAI 2, o que permite aos atletas somarem pontos no ranking mundial e avançarem na carreira esportiva.

A programação começa no dia 28 de abril com treino oficial e segue com provas diárias até 9 de maio, com abertura da janela de voo sempre às 11h. A organização prevê ainda um dia de descanso, definido ao longo da competição.

Além das disputas, o evento inclui momentos de integração entre pilotos, como jantar de confraternização e cerimônia de premiação no último dia.

Premiação

A competição terá premiação total de até R$ 20 mil, distribuída entre as categorias Open e Sport, com valores diários e finais condicionados ao número de inscritos.Mais do que o aspecto esportivo, o campeonato também deve movimentar o turismo de aventura na região.


Com histórico de sediar grandes eventos internacionais, como etapas de parapente e competições continentais, Baixo Guandu se consolida como uma referência no voo livre brasileiro. A organização do campeonato é da Associação de Voo Livre de Baixo Guandu, entidade responsável pela manutenção e desenvolvimento da Rampa do Monjolo desde sua implantação, em 2014.

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