Baixo Guandu recebe Campeonato Brasileiro de Asa Delta em edição histórica de 50 anos

O município de Baixo Guandu será o centro das atenções do voo livre nacional entre os dias 28 de abril e 9 de maio. A cidade recebe o Campeonato Brasileiro de Asa Delta 2026, em uma edição especial que celebra os 50 anos da competição e marca o retorno do Espírito Santo ao calendário do torneio após mais de uma década.
As provas serão realizadas na Rampa do Monjolo, considerada uma das melhores áreas de decolagem do mundo para a prática do esporte. O evento deve reunir até 75 pilotos brasileiros e estrangeiros, em dez dias de disputas marcadas por técnica, estratégia e condições naturais desafiadoras.
Programação com cenário privilegiado
Segundo a organização, a geografia da região é um dos principais atrativos. Os pilotos sobrevoam vales rochosos, áreas planas e o Rio Doce, em percursos que variam entre 60 e 100 quilômetros, dependendo das condições climáticas.
Premiação
A competição terá premiação total de até R$ 20 mil, distribuída entre as categorias Open e Sport, com valores diários e finais condicionados ao número de inscritos.Mais do que o aspecto esportivo, o campeonato também deve movimentar o turismo de aventura na região.
Com histórico de sediar grandes eventos internacionais, como etapas de parapente e competições continentais, Baixo Guandu se consolida como uma referência no voo livre brasileiro. A organização do campeonato é da Associação de Voo Livre de Baixo Guandu, entidade responsável pela manutenção e desenvolvimento da Rampa do Monjolo desde sua implantação, em 2014.