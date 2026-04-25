Baixo Guandu recebe Campeonato Brasileiro de Asa Delta em edição histórica de 50 anos

O município de Baixo Guandu será o centro das atenções do voo livre nacional entre os dias 28 de abril e 9 de maio. A cidade recebe o Campeonato Brasileiro de Asa Delta 2026, em uma edição especial que celebra os 50 anos da competição e marca o retorno do Espírito Santo ao calendário do torneio após mais de uma década.





As provas serão realizadas na Rampa do Monjolo, considerada uma das melhores áreas de decolagem do mundo para a prática do esporte. O evento deve reunir até 75 pilotos brasileiros e estrangeiros, em dez dias de disputas marcadas por técnica, estratégia e condições naturais desafiadoras.



