Sinfônica do ES faz concerto gratuito de trilhas sonoras do cinema em Vitória

Para os amantes das trilhas sonoras de filmes, a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses) apresenta mais um concerto da série Sinfônica no Parque da Botânico da Vale. Mas agora, com o tema: “Cinema Especial: Trilhas de Cinema”. A apresentação temática acontece neste domingo (24), às 11h, ao ar livre, dentro do Parque Botânico da Vale, em Jardim Camburi. A entrada é gratuita.