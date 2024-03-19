Sinfônica do ES faz concerto gratuito de trilhas sonoras do cinema em Vitória

Para os amantes das trilhas sonoras de filmes, a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses) apresenta mais um concerto da série Sinfônica no Parque da Botânico da Vale. Mas agora, com o tema: “Cinema Especial: Trilhas de Cinema”. A apresentação temática acontece neste domingo (24), às 11h, ao ar livre, dentro do Parque Botânico da Vale, em Jardim Camburi. A entrada é gratuita.
O evento vai contar com a regência do maestro adjunto Sanny Souza, os músicos apresentarão trilhas sonoras do cinema, desde os clássicos "E.T. - O Extraterrestre”, “Tubarão”, “Super Homem”, “O Patriota”, “Jurassic Park” e “Star Wars”, do compositor norte-americano, John Williams.
Repertório:
- Alfred Newman: Fanfarra Fox;
- Nino Rota: La papa col pomodoro, Il Padrino, 8 e ½, Romeo & Juliet,
- Amarcord (Omaggio a Nino Rota);
- Ennio Moricone: Cinema Paradiso. Música - arr. Helder Trefzger;
- Max Steiner: E o vento levou - arr. Helder Trefzger;
- John Williams: Tubarão;
- John Williams: ET;
- John Williams: Jurassic Park;
- John Williams: Star Wars, Tema Principal;
- Regência: Sanny Souza
SERVIÇO
- Série Sinfônica no Parque: Cinema Especial: Trilhas de filme
- Data: 24 de março
- Horário: às 11h
- Local: Parque Botânico da Vale - Av. dos Expedicionários - Jardim Camburi, Vitória - ES, Brasil
- Entrada gratuita