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Cultura

Sinfônica do ES faz concerto gratuito de trilhas sonoras do cinema em Vitória

A apresentação gratuita será ao ar livre e vai homenagear clássicos do cinema como “Jurassic Park” e “Star Wars”
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 19 de Março de 2024 às 15:29

orquestra sinfonica es
Apresentação do Orquestra Sinfônica do ES Crédito: Divulgação
Para os amantes das trilhas sonoras de filmes, a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses) apresenta mais um concerto da série Sinfônica no Parque da Botânico da Vale. Mas agora, com o tema: “Cinema Especial: Trilhas de Cinema”. A apresentação temática acontece neste domingo (24), às 11h, ao ar livre, dentro do Parque Botânico da Vale, em Jardim Camburi. A entrada é gratuita.
O evento vai contar com a  regência do maestro adjunto Sanny Souza, os músicos apresentarão trilhas sonoras do cinema, desde os clássicos "E.T. - O Extraterrestre”, “Tubarão”, “Super Homem”, “O Patriota”, “Jurassic Park” e “Star Wars”, do compositor norte-americano, John Williams.
Repertório:
  • Alfred Newman: Fanfarra Fox;
  • Nino Rota: La papa col pomodoro, Il Padrino, 8 e ½, Romeo & Juliet,
  • Amarcord (Omaggio a Nino Rota);
  • Ennio Moricone: Cinema Paradiso. Música -  arr. Helder Trefzger;
  • Max Steiner: E o vento levou -  arr. Helder Trefzger; 
  • John Williams: Tubarão;
  • John Williams: ET;
  • John Williams: Jurassic Park;
  • John Williams: Star Wars, Tema Principal;
  • Regência: Sanny Souza

SERVIÇO

  • Série Sinfônica no Parque: Cinema Especial: Trilhas de filme
  • Data: 24 de março
  • Horário: às 11h
  • Local: Parque Botânico da Vale - Av. dos Expedicionários - Jardim Camburi, Vitória - ES, Brasil
  • Entrada gratuita 

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