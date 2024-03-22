TV Gazeta e Rádio Mix terão cobertura especial do festival Lollapalooza

Lollapalooza 2024 começa nesta sexta-feira (22) Crédito: Reprodução/Instagram

Um dos maiores festivais do mundo inicia mais uma edição brasileira repleta de grandes nomes da música nacional e internacional na capital paulista. Nos dias 22, 23 e 24 de março o Lollapalooza BR chega a sua 11ª edição no Autódromo de Interlagos e vai ganhar as telas da TV Gazeta e da Rádio Mix.

A TV Gazeta trará os melhores momentos dos três dias de festival. A dupla formada por Kenya Sade e Thiago Oliveira fica responsável pelos flashes ao longo da programação, além de apresentar um especial do evento, que será exibido após o Jornal da Globo na sexta-feira, Altas Horas no sábado e depois do BBB24 no domingo.

Já com a maior rede de rádios e produtora de conteúdo digital do Brasil, a Mix, contará com lives exclusivas com cantores e bandas como Detonauta, Maneva e Day, em um bate-papo sobre carreira e muita música. E para completar, Caco Grandino (NX Zero) e Pe Lanza (Restart), nomes conhecidos para quem quer saber tudo da cultura pop, se unirão aos apresentadores Gisele Souza, Guilherme Pallesi, Diego Barone e Jorge Ribeiro.