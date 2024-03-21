Filme gravado em Vitória com cenas na Ilha do Boi e Bar da Zilda estreia em abril

O Longa capixaba "A Matéria Noturna" estreia no dia 4 de abril. Crédito: Bernard Lessa/Divulgação

E tem longa-metragem capixaba vindo por aí: "A Matéria Noturna". A história e todo seu enredo se passa em Vitória, e a gravação foi feita em locais turísticos da região, como Ilha do Boi, Praia de Camburi e Bar da Zilda. O filme estreia no dia 4 de abril com exibição no Cine Jardins, em Vitória.

O drama retrata o encontro entre Jaiane, uma mulher negra de 30 anos, que trabalha como motorista de aplicativo e canta em uma roda de samba, e Aissa, um marinheiro moçambicano que precisa ficar alguns dias em Vitória devido a um problema técnico em seu navio.

No longa, segundo o diretor Bernard Lessa, a cidade de Vitória é um personagem importante no enredo. “A cidade, com toda sua crescente secura, é ainda ainda palco de encontros potencialmente transformadores, mesmo que sejam eles repletos de desencontros”, completou.