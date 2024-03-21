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Nos cinemas

Filme gravado em Vitória com cenas na Ilha do Boi e Bar da Zilda estreia em abril

Drama "A Matéria Noturna" fala do encontro entre uma mulher negra de 30 anos e um marinheiro moçambicano que está na cidade por um problema técnico em seu navio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 21 de Março de 2024 às 15:48

Longa capixaba
O Longa capixaba "A Matéria Noturna" estreia no dia 4 de abril. Crédito: Bernard Lessa/Divulgação
E tem longa-metragem capixaba vindo por aí: "A Matéria Noturna". A história e todo seu enredo se passa em Vitória, e a gravação foi feita em locais turísticos da região, como Ilha do Boi, Praia de Camburi e Bar da Zilda. O filme estreia no dia 4 de abril com exibição no Cine Jardins, em Vitória. 
O drama retrata o encontro entre Jaiane, uma mulher negra de 30 anos, que trabalha como motorista de aplicativo e canta em uma roda de samba, e Aissa, um marinheiro moçambicano que precisa ficar alguns dias em Vitória devido a um problema técnico em seu navio. 
No longa, segundo o diretor Bernard Lessa, a cidade de Vitória é um personagem importante no enredo. “A cidade, com toda sua crescente secura, é ainda ainda palco de encontros potencialmente transformadores, mesmo que sejam eles repletos de desencontros”, completou. 
Em um primeiro momento, o foco da história se dá nas relações interpessoais entre Jaiane e Aissa, e posteriormente, surge a ideia da paixão (e do samba) como elemento que envolve a trama e o espectador no enredo apresentado, relembrando-o de seu lugar de ação no mundo. 

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