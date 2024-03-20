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Confira a programação

Vitória terá Vilas de Páscoa na Praça dos Desejos e no Parque Moscoso

Com inauguração nesta sexta (22) e na próxima segunda-feira (25), respectivamente, os espaços temáticos vão contar com a presença do coelhinho, labirintos, casas de chocolate e ovo de Páscoa gigante
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 20 de Março de 2024 às 19:36

Parque Moscoso, no Centro de Vitória
Parque Moscoso, no Centro de Vitória, terá Vila de Páscoa Crédito: Acervo/PMV
Vitória terá duas Vilas de Páscoa para celebrar uma das datas mais doces do ano. Na Praça dos Desejos, na Praia do Canto, e no Parque Moscoso, no Centro, os moradores e visitantes terão a oportunidade de vivenciar momentos mágicos e criar memórias inesquecíveis.
A abertura na Praça dos Desejos será nesta sexta-feira (22), às 20 horas. Até o dia 7 de abril, o público poderá acessar o local das 16h às 23h. O espaço conta com iluminação em LED e estruturas temáticas.

Vila de Páscoa em Vitória

No Parque Moscoso, a abertura será na segunda-feira (25), às 18h30, com programação diária até 7 de abril, seguindo os horários de funcionamento do parque.
Segundo a Prefeitura de Vitória, as duzentas primeiras pessoas que chegarem à inauguração de cada vila serão presenteadas com fotos ao vivo ao lado dos coelhos da Páscoa.
“Além disso, a Secretaria de Cultura está oferecendo uma variedade de atividades exclusivas para a inauguração. Os presentes poderão desfrutar de cama elástica, pipoca, algodão-doce, picolé e recreação, proporcionando momentos de diversão e alegria para todas as idades. E para aqueles que desejam ainda mais entretenimento, haverá pintura de rosto, malabares, perna de pau e outras surpresas que prometem encantar a todos”, divulgou a prefeitura.

Vilas de Páscoa em Vitória

  • Praça dos Desejos

    Onde:     Avenida Saturnino de Brito, 376
    Abertura: sexta-feira (22), às 20h

  • Parque Moscoco

    Onde:     Avenida Cleto Nunes, s/n, Centro
    Abertura: segunda-feira, às 18h30

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