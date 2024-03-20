Vitória terá Vilas de Páscoa na Praça dos Desejos e no Parque Moscoso

Vitória terá duas Vilas de Páscoa para celebrar uma das datas mais doces do ano. Na Praça dos Desejos, na Praia do Canto, e no Parque Moscoso, no Centro, os moradores e visitantes terão a oportunidade de vivenciar momentos mágicos e criar memórias inesquecíveis.
A abertura na Praça dos Desejos será nesta sexta-feira (22), às 20 horas. Até o dia 7 de abril, o público poderá acessar o local das 16h às 23h. O espaço conta com iluminação em LED e estruturas temáticas.
Vila de Páscoa em Vitória
No Parque Moscoso, a abertura será na segunda-feira (25), às 18h30, com programação diária até 7 de abril, seguindo os horários de funcionamento do parque.
Segundo a Prefeitura de Vitória, as duzentas primeiras pessoas que chegarem à inauguração de cada vila serão presenteadas com fotos ao vivo ao lado dos coelhos da Páscoa.
“Além disso, a Secretaria de Cultura está oferecendo uma variedade de atividades exclusivas para a inauguração. Os presentes poderão desfrutar de cama elástica, pipoca, algodão-doce, picolé e recreação, proporcionando momentos de diversão e alegria para todas as idades. E para aqueles que desejam ainda mais entretenimento, haverá pintura de rosto, malabares, perna de pau e outras surpresas que prometem encantar a todos”, divulgou a prefeitura.
Vilas de Páscoa em Vitória
- Praça dos Desejos
Onde: Avenida Saturnino de Brito, 376
Abertura: sexta-feira (22), às 20h
- Parque Moscoco
Onde: Avenida Cleto Nunes, s/n, Centro
Abertura: segunda-feira, às 18h30