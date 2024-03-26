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Solidariedade

Novo Império faz evento beneficente para arrecadar doações para vítimas da chuva

A entrada para o evento é simples: basta levar água potável, material de limpeza e higiene ou alimentos não perecíveis
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 26 de Março de 2024 às 12:00

Novo império
Os intérpretes Vinicius Moraes e Danilo Cezar, e os cavaquinistas Gabriel Nicolau e Tico do Cavaco estarão no evento Crédito: Moreno Maciel/Divulgação
Na próxima quinta-feira, às 20h, a quadra da Novo Império será palco de um evento solidário que tem como objetivo arrecadar água potável, materiais de limpeza e higiene, além de alimentos não perecíveis para ajudar as vítimas das recentes chuvas no Sul do Espírito Santo. A Roda de Samba Solidária contará com a participação de grandes nomes do samba e intérpretes, como Danilo Cezar, da Novo Império, Thiago Brito, da MUG e Xumbrega, da Boa Vista.
A entrada para o evento é simples: basta levar sua doação de água potável, material de limpeza e higiene, ou alimentos não perecíveis. Cada contribuição fará a diferença na vida das famílias que estão sendo impactadas pelas recentes chuvas. A festa também vai contar com a participação de Vinicius Moraes,  da Novo Império, Gabriel Nicolau, cavaquinista, Tico do Cavaco, cavaquinista na Porto da Pedra (RJ) e Tuiuti (RJ), além de Danilo Cezar, intéprete da Novo Império e da Vigário Geral (RJ).
"Estamos muito felizes em poder utilizar nossa paixão pelo samba como uma ferramenta para ajudar aqueles que mais precisam em momentos difíceis como este. É uma oportunidade para a comunidade se unir, mostrar solidariedade e fazer a diferença nas vidas das pessoas afetadas pelas enchentes", disse Vlamir Oliveira, presidente da Novo Império.
      Samba Solidário
  • Atrações: intérpretes capixabas e grandes nomes do samba
  • Data: quinta-feira (28), às 20h
  • Local: quadra da escola de samba Novo Império, em Santo Antônio, Vitória

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