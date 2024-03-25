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Solidariedade

Gizelly Bicalho, Arthur Picoli e Lucas Bissoli pedem apoio às vítimas da chuva no ES

Após fortes chuvas no Sul do Estado, ex-BBB's capixabas se manifestaram nas redes sociais e pediram doações aos internautas
Liege Vervloet

Liege Vervloet

Publicado em 25 de Março de 2024 às 15:02

Gizelly, Arthur Picoli e Lucas Bissoli comentam sobre chuvas no sul do ES
Gizelly, Arthur Picoli e Lucas Bissoli comentam sobre chuvas no ES Crédito: Reprodução/Instagram
Após os estragos causados na região Sul do Espírito Santo devido às fortes chuvas, alguns ex-BBB's capixabas lamentaram sobre o ocorrido e prestaram solidariedade às famílias. Na manhã desta segunda (25), Raquele Cardozo pediu doações para as vítimas da chuva. Confira o depoimento de cada ex-participante abaixo:

GIZELLY BICALHO

No X (antigo Twitter), a advogada chamou a atenção dos seus seguidores com imagens de carros sendo levados pela água da chuva e comentou: "Peço que vocês enviem boas vibrações para as vítimas e quem puder doar através do Pix oficial. Até agora são 19 mortos", completou. 

ARTHUR PICOLI

Já Picoli comentou que devido ao ocorrido perdeu amigos e conhecidos, e lamentou as pessoas que perderam tudo o que levaram uma vida inteira para conquistar. Ainda pediu para que os amigos influencers, empresários e jogadores ajudem a região com doações.
"Em momentos como esses devemos usar nossa influência para o bem. Fica cômodo demais usá-la apenas para conseguir ingresso e um combo de bebida em uma festa que desejamos ir", finalizou.

LUCAS BISSOLI

Por meio dos stories do Instagram, Bissoli compartilhou um vídeo do município de Mimoso do Sul sendo atravessado de barco. Além disso, informou que o volume de chuva ultrapassou 200 milímetros em um intervalo de 24 horas.
Lucas Bissoli compartilha no Instagram vídeo das chuvas que atingiram o sul do ES.
Lucas Bissoli compartilha no Instagram vídeo das chuvas que atingiram o sul do ES. Crédito: Instagram

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