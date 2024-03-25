Gizelly Bicalho, Arthur Picoli e Lucas Bissoli pedem apoio às vítimas da chuva no ES

Após os estragos causados na região Sul do Espírito Santo devido às fortes chuvas, alguns ex-BBB's capixabas lamentaram sobre o ocorrido e prestaram solidariedade às famílias. Na manhã desta segunda (25), Raquele Cardozo pediu doações para as vítimas da chuva. Confira o depoimento de cada ex-participante abaixo:
GIZELLY BICALHO
No X (antigo Twitter), a advogada chamou a atenção dos seus seguidores com imagens de carros sendo levados pela água da chuva e comentou: "Peço que vocês enviem boas vibrações para as vítimas e quem puder doar através do Pix oficial. Até agora são 19 mortos", completou.
ARTHUR PICOLI
Já Picoli comentou que devido ao ocorrido perdeu amigos e conhecidos, e lamentou as pessoas que perderam tudo o que levaram uma vida inteira para conquistar. Ainda pediu para que os amigos influencers, empresários e jogadores ajudem a região com doações.
"Em momentos como esses devemos usar nossa influência para o bem. Fica cômodo demais usá-la apenas para conseguir ingresso e um combo de bebida em uma festa que desejamos ir", finalizou.
LUCAS BISSOLI
Por meio dos stories do Instagram, Bissoli compartilhou um vídeo do município de Mimoso do Sul sendo atravessado de barco. Além disso, informou que o volume de chuva ultrapassou 200 milímetros em um intervalo de 24 horas.