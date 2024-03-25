Gizelly Bicalho, Arthur Picoli e Lucas Bissoli pedem apoio às vítimas da chuva no ES

Gizelly, Arthur Picoli e Lucas Bissoli comentam sobre chuvas no ES Crédito: Reprodução/Instagram

Após os estragos causados na região Sul do Espírito Santo devido às fortes chuvas, alguns ex-BBB's capixabas lamentaram sobre o ocorrido e prestaram solidariedade às famílias. Na manhã desta segunda (25), Raquele Cardozo pediu doações para as vítimas da chuva . Confira o depoimento de cada ex-participante abaixo:

GIZELLY BICALHO

No X (antigo Twitter), a advogada chamou a atenção dos seus seguidores com imagens de carros sendo levados pela água da chuva e comentou: "Peço que vocês enviem boas vibrações para as vítimas e quem puder doar através do Pix oficial. Até agora são 19 mortos", completou.

Meus amores? Estão sabendo da tragédia que está acontecendo no meu estado? O ESPÍRITO SANTO! Olha essa imagem de como ficou à cidade mais atingida (mimoso do sul)

Peço que vcs enviem boas vibrações para as vítimas e quem puder doar através do pix oficial.

Até agora são 19… pic.twitter.com/ik85KTRWZQ — Gizelly Bicalho? (@gizellybicalho) March 25, 2024

ARTHUR PICOLI

Já Picoli comentou que devido ao ocorrido perdeu amigos e conhecidos, e lamentou as pessoas que perderam tudo o que levaram uma vida inteira para conquistar. Ainda pediu para que os amigos influencers, empresários e jogadores ajudem a região com doações.

"Em momentos como esses devemos usar nossa influência para o bem. Fica cômodo demais usá-la apenas para conseguir ingresso e um combo de bebida em uma festa que desejamos ir", finalizou.

Boa noite. E se algum influencer se sentir ofendido, fod@s& pic.twitter.com/i2jg3rYYyu — Arthur Picoli ? (@arthurpicoli) March 24, 2024

LUCAS BISSOLI

Por meio dos stories do Instagram, Bissoli compartilhou um vídeo do município de Mimoso do Sul sendo atravessado de barco. Além disso, informou que o volume de chuva ultrapassou 200 milímetros em um intervalo de 24 horas.