Tradicional pub de Colatina fecha as portas após 16 anos: "fizemos história"

Ambiente interno do Liverpub Colatina em registro de junho de 2008 Crédito: Liverpub/Divulgação

O tradicional Liverpub, em funcionamento há 16 anos em Colatina , vai fechar as portas em breve. O anúncio foi divulgado nas redes sociais do estabelecimento, onde diversos frequentadores lamentaram o encerramento das atividades do local.

Com um vídeo acompanhado da trilha sonora de “The End”, dos Beatles, os gestores compartilharam uma montagem de fotos do espaço em funcionamento nos últimos anos, sinalizando que vão continuar com as atividades até o mês de maio, com uma programação especial.

“Foram 16 anos de muito amor e de muitos sonhos realizados. Fizemos história, mudamos a noite do Estado e criamos um estilo”, diz o texto na legenda da publicação.

Segundo os gestores, o local recebeu cerca de quatro mil shows de bandas locais, nacionais e até internacionais em Colatina, colocando a cidade na rota de grandes eventos.

“[O Liverpub] virou referência no interior do Espírito Santo e, mesmo com todas as tendências que vêm e vão, se manteve fiel ao rock and roll”, continuava o texto na legenda.

Nos comentários, frequentadores lamentaram o encerramento das atividades do local. “De longe o melhor e original pub do ES. Colatina perde muito”, escreveu um internauta. “Vai deixar saudades. Era o lugar que eu me sentia em casa”, compartilhou outra cliente.