Roberta Campos apresenta novo projeto “Cinco Partes de Mim” em Vitória

Roberta Campos desembarca em Vitória no dia 13 de abril Crédito: Divulgação

Com repertório recheado e em um projeto inédito, a cantora Roberta Campos desembarca em Vitória no dia 13 de abril para se apresentar no Teatro da Ufes, às 20h.

Com músicas autorais e releituras de clássicos da MPB, Roberta apresenta aos capixabas o projeto “Cinco Partes de Mim”. Segundo a cantora, o espetáculo promete encantar o público em uma atmosfera intimista, marcada pelo formato voz e violão.

"Cinco Partes de Mim" remete às influências que moldaram a trajetória artística de Roberta. A quinta parte é representada pela própria cantora, onde suas músicas emblemáticas ganham destaque, após uma viagem pelas canções que a influenciaram.

Para a apresentação, a artista selecionou cuidadosamente o repertório, além de fazer uma releitura particular de cada uma das músicas, trazendo-as para seu universo, incorporando nelas sua identidade. Assim, cada canção foi revestida de novos arranjos, proporcionando ao público uma experiência autêntica e marcante.

Entre os destaques do show, estão músicas como "Linha do Equador", sucesso na voz de Djavan, "Paisagem na Janela", de Beto Guedes e "Não vá Embora", de Marisa Monte, além dos sucessos consagrados de Roberta, como "De Janeiro a Janeiro" e "Minha Felicidade".

A artista, reconhecida por suas contribuições para trilhas sonoras de novelas, recebeu indicação ao Grammy Latino 2016 na categoria 'Melhor Álbum de MPB' pelo disco "Todo Caminho é Sorte".

Roberta Campos - Show "Cinco Partes De Mim"