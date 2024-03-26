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MPB

Roberta Campos apresenta novo projeto “Cinco Partes de Mim” em Vitória

Músicas autorais e releituras de grandes nomes da MPB integram o setlist do show, que acontece no dia 13 de abril. Veja detalhes
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 26 de Março de 2024 às 10:00

Roberta Campos desembarca em Vitória no dia 13 de abril
Roberta Campos desembarca em Vitória no dia 13 de abril Crédito: Divulgação
Com repertório recheado e em um projeto inédito, a cantora Roberta Campos desembarca em Vitória no dia 13 de abril para se apresentar no Teatro da Ufes, às 20h.
Com músicas autorais e releituras de clássicos da MPB, Roberta apresenta aos capixabas o projeto “Cinco Partes de Mim”. Segundo a cantora, o espetáculo promete encantar o público em uma atmosfera intimista, marcada pelo formato voz e violão.
"Cinco Partes de Mim" remete às influências que moldaram a trajetória artística de Roberta. A quinta parte é representada pela própria cantora, onde suas músicas emblemáticas ganham destaque, após uma viagem pelas canções que a influenciaram. 
Para a apresentação, a artista selecionou cuidadosamente o repertório, além de fazer uma releitura particular de cada uma das músicas, trazendo-as para seu universo, incorporando nelas sua identidade. Assim, cada canção foi revestida de novos arranjos, proporcionando ao público uma experiência autêntica e marcante.
Entre os destaques do show, estão músicas como "Linha do Equador", sucesso na voz de Djavan, "Paisagem na Janela", de Beto Guedes e "Não vá Embora", de Marisa Monte, além dos sucessos consagrados de Roberta, como "De Janeiro a Janeiro" e "Minha Felicidade".
A artista, reconhecida por suas contribuições para trilhas sonoras de novelas, recebeu indicação ao Grammy Latino 2016 na categoria 'Melhor Álbum de MPB' pelo disco "Todo Caminho é Sorte".

Roberta Campos - Show "Cinco Partes De Mim"

  • Data: 13 de abril
  • Local: Teatro da Ufes, Avenida Fernando Ferrari, 514, Vitória
  • Horário: 20h
  • Ingressos: site Le Billet e lojas das Óticas Diniz nos shoppings Vitória, Vila Velha, Praia da Costa e Mestre Álvaro (venda física)

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