Festival de Alegre 2024 inicia venda de ingressos nesta sexta-feira (5)

A dupla Henrique e Juliano e a cantora Ludmilla estarão no Festival de Alegre 2024 Crédito: Reprodução/Instagram/@ludmilla/Randes Filho

A venda de ingressos para a 29ª edição do Festival de Alegre começa nesta sexta-feira (5). Em 2024, mais uma vez, o feriadão de Corpus Christi será marcado pelos três dias de festa do maior festival do Espírito Santo, de 30 de maio a 1° de junho. Doze atrações nacionais estão confirmadas e prometem agitar o público.

A abertura das vendas acontece nesta sexta-feira (5), às 13h, no site oficial do evento. O valor vai de R$ 230 (individual, pista) a R$ 1800 (passaporte camarote). Assim como no ano passado, o Festival de Alegre acontecerá no Parque de Exposições da cidade. Nas redes sociais do evento é possível conferir quem são os artistas confirmados e mais informações sobre a venda de ingressos.

Entre as atrações nacionais confirmadas estão: Henrique e Juliano, Jorge e Mateus, Ludmilla, Alok, Dennis DJ, Felipe Ret, Simone Mendes, Gustavo Mioto, Bell Marques, Ferrugem, KVSH e Samuel Rosa (Skank). A divulgação das atrações regionais acontecerá em breve para completar o line-up da programação.

Alok vai se apresentar no festival Crédito: P12 Guarapari

Confira abaixo a tabela de preços:

Passaporte Pista

Inteira: R$ 1120

Meia-Entrada: R$ 560

Meia-Solidária*: R$565





Individuais Pista:

Inteira: R$ 460

Meia-Entrada: R$ 230

Meia-Solidária: R$ 235





Passaporte Camarote

Inteira: R$ 1800

Meia-Solidária: R$ 905





Individual Camarote

Inteira: R$ 700

Meia-Solidária: R$ 355





Ingressos estão à venda no brasilticket.com.br

Retomada do evento em 2023

Em junho de 2023, o Festival de Alegre foi retomado após sete anos sem acontecer, e os grandes nomes da música nacional que agitaram a cidade, como Gustavo Lima, Pedro Sampaio, Menos é Mais, Dennis DJ, Jorge & Mateus, Alok, Ana Castela, entre outros.

O retorno do festival foi muito comemorado pelos capixabas e a cidade recebeu mais de 50 mil pessoas nos 3 dias de evento. A expectativa é que neste ano o Festival atraia ainda mais turistas de outros estados.

Ana Castela cantou em solo capixaba no Festival de Alegre 2023 Crédito: Divulgação