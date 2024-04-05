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Festival de Alegre 2024 inicia venda de ingressos nesta sexta-feira (5)

Preço vai de R$ 230 (individual, pista) a R$ 1800 (passaporte camarote).  Evento acontece entre os dias 30 de maio e 1° de junho, com 12 atrações nacionais, como Ludmilla e Bell Marques
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 05 de Abril de 2024 às 10:36

A dupla Henrique e Juliano e a cantora Ludmilla estarão no Festival de Alegre 2024
A dupla Henrique e Juliano e a cantora Ludmilla estarão no Festival de Alegre 2024 Crédito: Reprodução/Instagram/@ludmilla/Randes Filho
A venda de ingressos para a 29ª edição do Festival de Alegre começa nesta sexta-feira (5). Em 2024, mais uma vez, o feriadão de Corpus Christi será marcado pelos três dias de festa do maior festival do Espírito Santo, de 30 de maio a 1° de junho. Doze atrações nacionais estão confirmadas e prometem agitar o público.
A abertura das vendas acontece nesta sexta-feira (5), às 13h, no site oficial do evento. O valor vai de R$ 230 (individual, pista) a R$ 1800 (passaporte camarote). Assim como no ano passado, o Festival de Alegre acontecerá no Parque de Exposições da cidade. Nas redes sociais do evento é possível conferir quem são os artistas confirmados e mais informações sobre a venda de ingressos.
Entre as atrações nacionais confirmadas estão: Henrique e Juliano, Jorge e Mateus, Ludmilla, Alok, Dennis DJ, Felipe Ret, Simone Mendes, Gustavo Mioto, Bell Marques, Ferrugem, KVSH e Samuel Rosa (Skank). A divulgação das atrações regionais acontecerá em breve para completar o line-up da programação.
Alok
Alok vai se apresentar no festival Crédito: P12 Guarapari
Confira abaixo a tabela de preços:
  • Passaporte Pista 
  • Inteira: R$ 1120
  • Meia-Entrada: R$ 560
  • Meia-Solidária*:  R$565

  • Individuais Pista:
  • Inteira:  R$ 460
  • Meia-Entrada: R$ 230
  • Meia-Solidária: R$ 235

  • Passaporte Camarote
  • Inteira: R$ 1800
  • Meia-Solidária: R$ 905   

  • Individual Camarote
  • Inteira: R$ 700
  • Meia-Solidária: R$ 355

  • Ingressos estão à venda no brasilticket.com.br

Retomada do evento em 2023

Em junho de 2023, o Festival de Alegre foi retomado após sete anos sem acontecer, e os grandes nomes da música nacional que agitaram a cidade, como Gustavo Lima, Pedro Sampaio, Menos é Mais, Dennis DJ, Jorge & Mateus, Alok, Ana Castela, entre outros.
O retorno do festival foi muito comemorado pelos capixabas e a cidade recebeu mais de 50 mil pessoas nos 3 dias de evento. A expectativa é que neste ano o Festival atraia ainda mais turistas de outros estados.
Ana Castela estreia em solo capixaba no Festival de Alegre 2023
Ana Castela cantou em solo capixaba no Festival de Alegre 2023 Crédito: Divulgação
*Com informações do G1 ES

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