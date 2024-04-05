Festival de Alegre 2024 inicia venda de ingressos nesta sexta-feira (5)

A venda de ingressos para a 29ª edição do Festival de Alegre começa nesta sexta-feira (5). Em 2024, mais uma vez, o feriadão de Corpus Christi será marcado pelos três dias de festa do maior festival do Espírito Santo, de 30 de maio a 1° de junho. Doze atrações nacionais estão confirmadas e prometem agitar o público.
A abertura das vendas acontece nesta sexta-feira (5), às 13h, no site oficial do evento. O valor vai de R$ 230 (individual, pista) a R$ 1800 (passaporte camarote). Assim como no ano passado, o Festival de Alegre acontecerá no Parque de Exposições da cidade. Nas redes sociais do evento é possível conferir quem são os artistas confirmados e mais informações sobre a venda de ingressos.
Entre as atrações nacionais confirmadas estão: Henrique e Juliano, Jorge e Mateus, Ludmilla, Alok, Dennis DJ, Felipe Ret, Simone Mendes, Gustavo Mioto, Bell Marques, Ferrugem, KVSH e Samuel Rosa (Skank). A divulgação das atrações regionais acontecerá em breve para completar o line-up da programação.
Confira abaixo a tabela de preços:
- Passaporte Pista
- Inteira: R$ 1120
- Meia-Entrada: R$ 560
- Meia-Solidária*: R$565
- Individuais Pista:
- Inteira: R$ 460
- Meia-Entrada: R$ 230
- Meia-Solidária: R$ 235
- Passaporte Camarote
- Inteira: R$ 1800
- Meia-Solidária: R$ 905
- Individual Camarote
- Inteira: R$ 700
- Meia-Solidária: R$ 355
- Ingressos estão à venda no brasilticket.com.br
Retomada do evento em 2023
Em junho de 2023, o Festival de Alegre foi retomado após sete anos sem acontecer, e os grandes nomes da música nacional que agitaram a cidade, como Gustavo Lima, Pedro Sampaio, Menos é Mais, Dennis DJ, Jorge & Mateus, Alok, Ana Castela, entre outros.
O retorno do festival foi muito comemorado pelos capixabas e a cidade recebeu mais de 50 mil pessoas nos 3 dias de evento. A expectativa é que neste ano o Festival atraia ainda mais turistas de outros estados.
*Com informações do G1 ES