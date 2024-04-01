TendaLab confirma Macucos e DJ Karolla como atrações do festival

Macucos e DJ Karolla são presença garantida na 9ª edição do TendaLab Crédito: Divulgação

Comemorando 25 anos de carreira, o grupo de reggae Macucos desembarca na 9ª edição do Festival TendaLab, que acontece nos dias 26 e 27 de julho, em Vitória. Além da banda, a DJ Karolla vai comandar as pick-ups do festival.

Rede Gazeta, terá seu local confirmado em breve pelos organizadores. Até aqui, além de Macucos e Karolla, a organização do evento já confirmou o grupo Fundo de Quintal e a cantora Filipe Catto . O festival, que conta com apoio da, terá seu local confirmado em breve pelos organizadores.

Com uma programação totalmente gratuita, o 9º Festival TendaLab tem a proposta de, a cada nova edição, ser um painel plural da música produzida no Brasil e no Espírito Santo , além de ser um espaço para formação de plateia. “O TendaLab tem uma programação diversa, que sempre surpreende o público. A proposta da curadoria é proporcionar um festival múltiplo tanto em gêneros musicais, quanto nas gerações de artistas, além de promover um intercâmbio de profissionais de outras regiões do país com quem produz no Espírito Santo. O público que comparecer aos dois dias de evento vai poder conferir um recorte da diversidade e do talento da música brasileira atual”, afirmou Lucia Caus, responsável pela curadoria e direção do evento.

Reggae

Macucos é atração confirmada no TendaLab 2024 Crédito: Rodrigo Pysi

Na edição de 2024, a banda Macucos lança o registro audiovisual que vai celebrar mais de duas décadas de história. Com sete álbuns, um EP lançado e novas canções “no forno”, os músicos prometem que o show tem tudo para ser inesquecível. “Hoje é a melhor fase da banda”, garante o vocalista Fred Nery.

No repertório da apresentação, músicas como "Além do Mar", canção que tem aproximadamente 2,5 milhões de plays na plataforma Spotify, e "Haverá", um dos clássicos da banda, prometem levantar a plateia, assim como "Lugar Que Se Quis", segunda parceria com Armandinho, 14 anos depois do single "Tchau".

Dessa vez fui para a casa do Armando fazer uma música e voltei com cinco. Três delas eram produções dele, que deu para a gente trabalhar junto. Vamos fazer uma grande festa de reggae music

Comandando as pick-ups

DJ Karolla está entre as atrações do TendaLab 2024 Crédito: Divulgação

Para incendiar o festival, DJ Karolla comanda as pick-ups do festival. A artista capixaba, que começou a carreira em 2020 tocando em festas de familiares e boates LGBTQIA+, promete um repertório recheado de pop e funk regado a brasilidades e referências pretas.

“Quando era criança, eu baixei um software de DJ, devia ter uns 9 ou 10 anos e gostava de brincar. Em 2020, fui convidada pela primeira vez para tocar numa festa em Vitória, e voltei a brincar”, disse Karolla.

Vai ser uma oportunidade incrível estar no mesmo palco onde artistas que são referências vão se apresentar no TendaLab