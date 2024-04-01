Veja como foi a homenagem a Alexandre Lima na Prainha, em Vila Velha

"Foi na puxada de rede que eu trouxe meu amor, foi na puxada de rede que o mar me presenteou”. Assim cantava o vocalista da banda Manimal, Alexandre Lima, falecido na última quinta-feira (28). A energia dessa e outras canções tomou conta do Parque da Prainha, neste domingo (31), em um show que marcou a homenagem ao artista. O show aconteceria no sábado (30), mas precisou ser adiado por causa das fortes chuvas.
Estiveram presentes amigos de bandas do Estado, como Fred Nery e Xande (Macucos), Fábio Carvalho e Federico Nicolai (Manimal), Anderson Bacana (Universo Reciclado), Reginaldo Secundo (Pé do Lixo), Anderson Xuxinha e Anderson Ventura (Java Roots), Juana Zancheta (Bloco Bleque), Beto Kastanha, Xavi e Jean (primeira formação do Casaca) Diego Lyra, Jon e Barol (Herança), Rodolfo Simor, Brasilia, Igor Krassi e Larissa Pacheco.
Para o secretário de Cultura e Turismo da Prefeitura de Vila Velha, Roberto Junior, foi um momento mágico. "Essa união de músicos e amigos de Alexandre é o reconhecimento de tudo que ele representa para a música do Espírito Santo. Viva Alex!".
