  ​Músicos prestam homenagem a Alexandre Lima no palco da Prainha neste sábado (30)
​Músicos prestam homenagem a Alexandre Lima no palco da Prainha neste sábado (30)

Evento começa a partir das 19h. Sobem ao palco artistas como Fred Nery (Macucos), Ronaldinho Rossman (Manimal), Beto Castanho e Anderson Ventura (Java Roots)
Redação de A Gazeta

Publicado em 30 de Março de 2024 às 11:39

O músico Alexandre Lima morreu nesta quinta (28) Crédito: Arquivo/AG
O músico capixaba Alexandre Lima, falecido na última quinta-feira (28), será homenageado neste sábado (30) por vários músicos e amigos com um show no formato jam session, no palco montado no Parque da Prainha, a partir das 19h.
Sobem ao palco artistas como Fred Nery (Macucos), Juana Zanchetta (Bloco Bleque), Anderson Xuxinha (Java Roots, Silva), Ronaldinho Rossman (Manimal), Beto Castanho, Anderson Ventura (Java Roots), Nano Vianna (Cinco Nós), Fábio Carvalho (Manimal), Nego Léo (ZéMaria), Xande (Macucos), Caio Metteoro, Anderson Bacana (Universo Reciclado), Cauby (Urublues), Xavi, Barol (Herança Negra), Marcos Bifão (Som de Fogueira), Vinícius Gigante, Reginaldo Secundo, entre tantos outros amigos que compartilharam momentos musicais com Alexandre Lima.
Serão executadas canções que estarão para sempre no imaginário da música popular do Espírito Santo, eternizadas pela banda Manimal, liderada por Alexandre Lima, além de músicas em parceria com outros músicos do Estado.
Para o secretário de Cultura e Turismo da Prefeitura de Vila Velha, Roberto Patrício Junior, a homenagem é um gesto de carinho e reconhecimento pelo legado do músico para o Espírito Santo e para a música brasileira. Ele conversou na tarde desta quinta-feira (28) com o irmão de Alexandre, o músico Amaro Lima, que agradeceu o movimento dos músicos e amigos.
“Esse é um momento de luto, e respeitamos o sentimento da família de Alexandre. Amaro aprovou a homenagem dos amigos ao seu irmão, e pretende participar do evento”, ressaltou o secretário Roberto Junior.

