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Homenagens

Famosos lamentam morte do músico Alexandre Lima: “Sempre nos corações”

Aos 54 anos, músico estava em coma há uma década e vinha sendo cuidado pela família. Logo após a confirmação da morte, amigos e familiares expressaram o luto
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 28 de Março de 2024 às 17:51

Flavinha Mendonça e Alexandre Lima
Flavinha Mendonça e Alexandre Lima Crédito: Reprodução/Instagram
Após a morte de Alexandre Lima, famosos usaram as redes sociais para lamentar a partida do músico capixaba na madrugada desta quinta-feira (28). Aos 54 anos, Alexandre estava em coma há dez, e vinha sendo cuidado por sua família, em casa. Logo após a confirmação da morte, amigos e familiares expressaram seu luto.
“Meu irmão, Deus te chamou, mas o barco do amor que você fez continua a navegar. Um dia, a gente se encontra novamente para trocar aquela de sempre. Obrigado por tudo, vá em paz. Te amo”, escreveu Amaro Lima, irmão de Alexandre.
Na publicação, Amaro também agradeceu pelo apoio dos que “ajudaram, de várias formas, nessa jornada” de cuidado com o irmão.
O músico André Prando também usou suas redes sociais para prestar homenagens. “Hoje é festa no céu”, exclamou Prando. “[...] Sempre me emocionou ver - além de todo talento e inventividade - a força, a relevância e o espírito de coletividade que Alex tinha e representa. Não tive a sorte de presenciar seus shows, mas tive a alegria de conhecê-lo brevemente. Pra minha surpresa ele tava antenado em mim, ali no começo dos anos 10, ainda começando minha jornada, sempre me disse palavras maneiras de encorajamento e de botação de fé. Era realmente um cara atento e generoso com a cena”, continuou o cantor, que compartilhou um vídeo com trechos de um show de Alexandre.
Frederico, Xande e Leomar, integrantes do grupo Macucos, publicaram um vídeo com a música “À Toa”, da Banda Manimal, que tem Alexandre como um dos idealizadores. “Hoje o céu está em festa com a chegada desse gigante da música brasileira”
Já a cantora Flávia Mendonça valorizou a representatividade de Alexandre par a cultura do Espírito Santo. “[...] Para sempre em nossa história, em nossas memórias e em nossos corações. Meus mais profundos e sinceros sentimentos, todo meu amor e carinho a você e toda a família. Sintam o nosso abraço”, compartilhou Flávia.

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