Morre o músico Alexandre Lima após mais de 10 anos em coma em Vitória

Morreu, na madrugada desta quinta-feira (28), aos 54 anos, o músico Alexandre Lima. Ele estava em coma havia 10 anos e sendo cuidado pela família, em casa. O artista era uma das vozes do grupo Manimal e Radio Experienza e construiu sua carreira na área de cultura do Espírito Santo. Quando entrou em coma, exercia o cargo de secretário municipal de Cultura de Vitória.

O velório será aberto ao público, de 10h às 17h, no Palácio Sônia Cabral, no Centro de Vitória. Depois, segue em cerimônia restrita aos familiares no cemitério Parque da Paz, onde ocorrerá o sepultamento.

Por esse motivo, todos os anos a família fazia ações para ajudar nas despesas com os cuidados dele. "A família se esforça bastante. A gente já se desfez de imóveis, de obras de arte, de instrumentos do Alexandre, de várias coisas que foram possíveis, pois não é um tratamento barato. Essa corrente é que faz a gente estar por sete anos cuidando do Alexandre com o mesmo afinco, com o mesmo amor", contou o também músico e irmão de Alexandre, Amaro Lima, na época.

Homenagens

Em uma publicação no X, o governador Renato Casagrande (PSB) lamentou a morte do músico e destacou a notoriedade nacional de Alexandre. "Descansou o grande músico Alexandre Lima. Com seu talento e carisma levou a cultura capixaba a diversos palcos do Brasil e do mundo. Sua trajetória inspira as novas gerações. Deixo meu abraço de conforto na família e amigos nesse momento de despedida", afirmou.