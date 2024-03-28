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Obituário

1969
2024
Morre o músico Alexandre Lima após mais de 10 anos em coma em Vitória
Alexandre era uma das vozes do grupo Manimal e construiu sua carreira na área de cultura do Espírito Santo. Quando entrou em coma, exercia o cargo de secretário municipal de Cultura de Vitória

Redação de A Gazeta

Publicado em 28 de Março de 2024 às 08:00

Publicado em

28 mar 2024 às 08:00
Morreu, na madrugada desta quinta-feira (28), aos 54 anos, o músico Alexandre Lima. Ele estava em coma havia 10 anos e sendo cuidado pela família, em casa. O artista era uma das vozes do grupo Manimal e Radio Experienza e construiu sua carreira na área de cultura do Espírito Santo. Quando entrou em coma, exercia o cargo de secretário municipal de Cultura de Vitória.
O velório será aberto ao público, de 10h às 17h, no Palácio Sônia Cabral, no Centro de Vitória. Depois, segue em cerimônia restrita aos familiares no cemitério Parque da Paz, onde ocorrerá o sepultamento. 
Alexandre entrou em coma em 2013, após sofrer uma parada cardiorrespiratória durante uma cirurgia para a retirada de um aneurisma na aorta. Uma reportagem publicada por A Gazeta em 2020 mostra que a saúde do músico exigia cuidados especiais e todo o tratamento chegava a custar mais de R$ 20 mil por mês.
Por esse motivo, todos os anos a família fazia ações para ajudar nas despesas com os cuidados dele. "A família se esforça bastante. A gente já se desfez de imóveis, de obras de arte, de instrumentos do Alexandre, de várias coisas que foram possíveis, pois não é um tratamento barato. Essa corrente é que faz a gente estar por sete anos cuidando do Alexandre com o mesmo afinco, com o mesmo amor", contou o também músico e irmão de Alexandre, Amaro Lima, na época.
A alimentação do músico passou a ser feita por meio de sondas. A cada mês, cerca de 20 latas da alimentação especial eram usadas. E eram justamente elas que serviam de matéria-prima para a confecção das latas natalinas, ganhando vida e cores por meio das mãos de Vera Lima, mãe de Alexandre.

Homenagens 

Em uma publicação no X, o governador Renato Casagrande (PSB) lamentou a morte do músico e destacou a notoriedade nacional de Alexandre. "Descansou o grande músico Alexandre Lima. Com seu talento e carisma levou a cultura capixaba a diversos palcos do Brasil e do mundo. Sua trajetória inspira as novas gerações. Deixo meu abraço de conforto na família e amigos nesse momento de despedida", afirmou. 

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