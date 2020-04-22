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Solidariedade

Viva Alex: festival online vai arrecadar doações para Alexandre Lima

Mais de 20 artistas estão confirmados na live realizada nesta quinta-feira (23). Zé Geraldo, Gabriel O Pensador, Marcelo Mira (Alma Djem), André Prando e Fred Macucos estão entre os participantes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 abr 2020 às 14:53

Publicado em 22 de Abril de 2020 às 14:53

O músico Alexandre Lima, em 2012. Ele segue em tratamento em casa
O músico Alexandre Lima, em 2012. Ele segue em tratamento em casa Crédito: Vitor Jubini/Arquivo AG
Alexandre Lima completa 51 anos nesta quinta-feira (23). O músico, que sofreu um aneurisma da artéria aorta após uma cirurgia, em dezembro de 2013, segue em coma vígil. A família e amigos resolveram usar a data do aniversário de Alex para arrecadar dinheiro para o seu tratamento.
Esta união de família e artistas parceiros é traduzida no Festival Viva Alex, que anualmente arrecada fundos para o tratamento do músico. Em 2020, com a pandemia do coronavírus, o evento será realizado de maneira on-line, contando com a solidariedade do público. Sem a venda de ingressos, o internauta poderá fazer contribuições durante as transmissões ao vivo pela conta @vivaalex, no Picpay. Toda a verba será destinada ao tratamento de Alex que, segundo a família detalhou em 2019, gira em torno de R$ 30 mil mensais.
São mais de 20 artistas confirmados no festival, entre eles: Zé Geraldo, Gabriel O Pensador, Marcelo Mira (Alma Djem), André Prando, Fred Macucos, Renato Casanova, Barol Beats , Serginho Mello (baterista) e muito mais. A partir das 18h, eles realizam apresentações no Instagram.
Além das músicas, a proposta é que os artistas mostrem seus laços com o homenageado. No festival, cada artista vai se apresentar no seu próprio perfil do Instagram e, sugeri a eles contarem um pouco da sua história com Alex, tocar alguma música dele ou, simplesmente, emocionar as pessoas assim como ele fazia com a gente, disse Amaro Lima, irmão de Alexandre.

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O atual estágio do cantor é uma espécie de estado vegetativo, em que a pessoa consegue abrir os olhos, dormir, executar as funções fisiológicas, mas, durante meses e até anos, permanece incapaz de esboçar reações. Vale lembrar que a família já leiloou obras de arte, vendeu imóveis e tenta mantê-lo de forma digna, enquanto corre o processo movido contra o hospital (em segredo de justiça).
São 6 anos que a gente sente e vê o legado do amor, da arte e da amizade que ele deixou e é isso nos faz seguir em frente, conta Amaro.

FESTIVAL VIVA ALEX

  • Quando: 23 de abril, a partir das 18h
  • Onde: Instagram dos próprios artistas
  • Couvert solidário: não tem valor fixo e deverá ser pago pelo Picpay @vivaalex

PROGRAMAÇÃO

  • PALCO ROCKONGO
  • 18h: Rodrigo CX  - @rodcx
  • 18:30h: Duo Wuo - @duo.wuo
  • 19h: Gustavo Macaco - @gustavomacacko
  • 19:30h: Fred Nery (Macucos) - @fredmacucos
  • 20h: Lan Lanh com part Deeolick e Marcelo Mira - @lanlanhoficial
  • 20:30h: Amaro Lima: bate papo com Gabriel O Pensador - @realamarolima
  • 21h: Alma D´Jem - @almadjem
  • 21:30h: Andre Prando - @andreprando
  • 22h: Renato Casanova - @rntcasanova
  • 22:30h Jon Santos (Herança Negra) - @jonsantos.herancanegra
  • 23h: Barol Beats - @barol.herancanegra
  • PALCO EXPERIENZA
  • 18h: Felipe Azevedo - @lfelipeazevedo
  • 18:30h: Rodrigo Carneiro - @rodrigocarneirooficial
  • 19h: Nano Vianna - @nanovianna
  • 19:30h Sergio Mello - @sergiomellodrums
  • 20h: Zé Geraldo - @zegeraldooficial
  • 20:30h: Dani Moraes - @danimoraesmusic
  • 21h: Anderson Ventura - @venturamusical
  • 21:30h: Diego Lyra - @_diegolyra
  • 22h Marcos Bifão - @marcosbifao
  • 22:30h: Marcelo Ribeiro - @marceloribeiroebandab
  • 23h: Emerson Xumbrega - @emersonxumbrega
  • 23h30:  Adikto - @profadikto

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