Anitta fará live de música gospel com outros artistas para arrecadar doações

Seja ou não por motivo de Big Brother Brasil (Globo), Anitta vai fazer uma live, mas será junto de outros artistas, como Claudia Raia, Edson Celulari, Isis Valverde, Bruna Marquezine e a apresentadora Angélica, entre outros nomes.
Nos dias 24, 25 e 26 de abril, eles estarão reunidos no projeto #AoVivoPelaVida que visa arrecadar doações para o Fundo Emergencial Para a Saúde e para a Ação da Cidadania.
A cantora, no entanto, não vai apresentar seus sucessos. O repertório será de música gospel, em voz e violão. Ela lembrou que cantava com o avô na igreja e participava dos grupos religiosos, mas nunca chegou a mostrar isso ao seu público.
"Eu e o Enzo [Celulari] tivemos a ideia de cantar essas músicas que me fizeram aprender a cantar. Vai ser um repertório muito emocionante para mim porque eu vou reviver muitas coisas do meu passado", afirmou a cantora em sua rede social.
Nesta segunda-feira (20), o assunto live virou polêmica quando Anitta prometeu que faria uma transmissão ao vivo se o seu público a ajudasse a tirar Manu Gavassi do BBB 20. Ela acabou sendo criticada por fãs, que pediam uma live para ajudar pessoas e não para alimentar uma rivalidade entre artistas.
COMO E PARA QUEM DOAR
A Ação Pela Vida vai arrecadar fundos para fortalecer a saúde pública do Brasil -para compra de equipamentos, principalmente respiradores- e também destinará verba aos desempregados e famílias que passam fome.
Já é possível escolher uma forma de doar pelo site Ao Vivo Pela Vida.