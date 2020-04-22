Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Snoop Dogg publica vídeo curtindo música de Alcione

'Não acredito que você está ouvindo a rainha', comenta Anitta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 abr 2020 às 09:09

Publicado em 22 de Abril de 2020 às 09:09

O rapper Snoop Dogg
O rapper Snoop Dogg Crédito: Instagram/@snoopdogg
O rapper americano Snoop Dogg, 48, surpreendeu os fãs brasileiros ao publicar um vídeo no seu Instagram em que aparece curtindo a música "Você Me Vira a Cabeça (Me Tira do Sério)", um dos grandes sucessos de Alcione.
No vídeo, ele fecha os olhos e balança a cabeça ao som do refrão: "Mas tem que me prender (tem). Tem que seduzir (tem!). Só pra me deixar louca por você. Só pra ter alguém que vive sempre ao seu dispor por um segundo de amor". O rapper também fuma enquanto escuta a canção.
A publicação chamou a atenção da cantora Anitta, que comentou em inglês: "Não acredito que você está ouvindo a rainha Alcione."
Além de Snoop Dogg, a cantora tem outro fã internacional. É Axl Rose, vocalista do Guns n' Roses, que já publicou uma foto ao lado da Marrom. "Com a maravilhosa Alcione Nazareth", escreveu ele na ocasião.

Veja Também

Rapper americano Snoop Dogg posta gol de Lucas Lima; Palmeiras brinca

Snoop Dogg bate recorde ao criar o maior drink de gim com suco

Anitta grava clipe com Ludmilla, Medina, Justin Bieber e Snoop Dogg

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Dois homens foram presos em um hotel de Aimorés, em Minas Gerais, com dez celulares furtados
Celulares furtados durante festa no ES são recuperados em Minas Gerais
Imagem de destaque
Veja como declarar ganhos com imóvel e aluguel no Imposto de Renda
Festa da Penha 2026: A Gazeta transmite ao vivo Romaria das Mulheres

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados