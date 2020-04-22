Snoop Dogg publica vídeo curtindo música de Alcione

O rapper americano Snoop Dogg, 48, surpreendeu os fãs brasileiros ao publicar um vídeo no seu Instagram em que aparece curtindo a música "Você Me Vira a Cabeça (Me Tira do Sério)", um dos grandes sucessos de Alcione.
No vídeo, ele fecha os olhos e balança a cabeça ao som do refrão: "Mas tem que me prender (tem). Tem que seduzir (tem!). Só pra me deixar louca por você. Só pra ter alguém que vive sempre ao seu dispor por um segundo de amor". O rapper também fuma enquanto escuta a canção.
A publicação chamou a atenção da cantora Anitta, que comentou em inglês: "Não acredito que você está ouvindo a rainha Alcione."
Além de Snoop Dogg, a cantora tem outro fã internacional. É Axl Rose, vocalista do Guns n' Roses, que já publicou uma foto ao lado da Marrom. "Com a maravilhosa Alcione Nazareth", escreveu ele na ocasião.