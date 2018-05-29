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Snoop Dogg bate recorde ao criar o maior drink de gim com suco

Ele usou 180 garrafas de gin e ganhou o certificado do 'Guinness Book'

Publicado em 29 de Maio de 2018 às 20:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2018 às 20:06
29/05/2018 - Snoop Dogg entrou no Guinness Book ao bater recorde criando o maior drink de gim com suco Crédito: Twitter/Guinness Book
No último sábado, 26, Snoop Dogg participou do festival de música BottleRock Napa Valley, na Califórnia, Estados Unidos. Além de se apresentar o rapper ainda levou um recorde do Guinness Book.
Ao lado do rapper Warren G e do chef Michael Voltaggio, Dogg criou a maior versão de Gin and Juice, ou gin e suco, já registrada. Foram 180 garrafas de gin Hendricks e suco doado pela rede de supermercados americana Whole Foods, de acordo com a Entertainment Weekly.
Um representante do Guinness: O Livro dos Recordes estava lá e deu nas mãos de Dogg o certificado do recorde. "O maior 'coquetel paradise' foi criado por Snoop Dogg, Warren G, Michael Voltaggio, Kim Kaechele e Kendall Coleman em Napa, Califórnia, no dia 26 de maio de 2018", registrou o site do livro posteriormente.
Em 1994, o artista lançou uma música chamada Gin and Juice. Após o recorde, Dogg se apresentou no festival, que ainda contou com a participação de artistas como The Killers, Halsey e Bruno Mars.

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