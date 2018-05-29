Snoop Dogg bate recorde ao criar o maior drink de gim com suco

29/05/2018 - Snoop Dogg entrou no Guinness Book ao bater recorde criando o maior drink de gim com suco Crédito: Twitter/Guinness Book

No último sábado, 26, Snoop Dogg participou do festival de música BottleRock Napa Valley, na Califórnia, Estados Unidos. Além de se apresentar o rapper ainda levou um recorde do Guinness Book.

Ao lado do rapper Warren G e do chef Michael Voltaggio, Dogg criou a maior versão de Gin and Juice, ou gin e suco, já registrada. Foram 180 garrafas de gin Hendricks e suco doado pela rede de supermercados americana Whole Foods, de acordo com a Entertainment Weekly.

Um representante do Guinness: O Livro dos Recordes estava lá e deu nas mãos de Dogg o certificado do recorde. "O maior 'coquetel paradise' foi criado por Snoop Dogg, Warren G, Michael Voltaggio, Kim Kaechele e Kendall Coleman em Napa, Califórnia, no dia 26 de maio de 2018", registrou o site do livro posteriormente.