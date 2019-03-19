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MÚSICA

Anitta grava clipe com Ludmilla, Medina, Justin Bieber e Snoop Dogg

Cantora faz mistério sobre novo trabalho, previsto para 5 de abril

Publicado em 19 de Março de 2019 às 17:39

Publicado em 

19 mar 2019 às 17:39
Anitta se fantasia de Gretchen para Pós Carnaval em um show em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul Crédito: Instagram/Anitta
Anitta, 25, postou um stories em seu Instagram da madrugada desta terça-feira (19) agradecendo aos fãs por todo o carinho, mas deixou escapar que está trabalhando muito em Los Angeles. 
Por conta de um vídeo divulgado nas redes sociais, fãs descobriram que a cantora estaria gravando um novo clipe com Ludmilla, ao lado do rapper Snoop Dogg, e com direção de Giovanni Bianco.
Nas gravações, Anitta aparece usando uma peruca de cabelo curto e rosa neón, enquanto Ludmilla usa uma verde neón. As duas vestem roupas inteiramente pretas.
Dogg aparece também em uma chamada de vídeo com o cantor Justin Bieber, mas sem revelar qual a participação dos dois nesse novo trabalho.
Também chama a atenção o fato de que, no vídeo, a brasileira que lançou "Bola Rebola" no Carnaval aparece ao lado do surfista Gabriel Medina, segurando o braço dele. 
Boatos de que os dois estariam vivendo um affair surgiram após o Carnaval, e desde então, eles estão sendo vistos cada vez mais juntos.
A cantora estava com o surfista após supostamente beijar o amigo dele, Neymar, e apareceu curtindo uma festa junto ao surfista e amigos como Jojo Toddynho. 
Anitta também anunciou via Instagram que está preparando uma surpresa para os fãs, que será divulgada no dia 5 de abril. Ao que tudo indica, trata-se de uma nova música ou um novo álbum intitulado "Kisses" ("Beijos"), que também pode ser uma referência à polêmica dos beijos que deu no Carnaval.
Ela mesma fez um vídeo de divulgação dizendo: "Vocês pensavam que essa minha beijação ia ficar por isso mesmo?"

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