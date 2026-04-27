Especialistas e autoridades em segurança pública debatem caminhos para enfrentar a violência no Brasil

Debater sobre segurança pública é necessário para a construção de um futuro melhor para toda a população, assim como para diversos setores da economia. Por isso, esta é uma conversa que deve envolver especialistas e autoridades no assunto, visando à construção de propostas concretas e estratégicas para combater os diversos desafios que o país enfrenta.





Promover esse diálogo é o objetivo principal do evento “Brasil Sob Ameaça — Encontro Nacional de Segurança e Combate ao Crime Organizado”, que acontece no Espaço Patrick Ribeiro nesta segunda (27) e terça-feira (28). O encontro nacional reúne autoridades do Sistema de Justiça, forças de segurança, gestores públicos, representantes de diversas instituições e especialistas para discutir estratégias de enfrentamento à criminalidade no Brasil.





Durante o primeiro dia de evento, o governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, destacou que a segurança pública está diretamente relacionada à economia do Estado e ao bem-estar da sociedade, como um todo.





“A estabilidade na segurança pública é uma premissa fundamental para gerar qualidade de vida, garantir direitos fundamentais para a população e atrair investimentos que são geradores de emprego e trabalho. Recentemente, a Fundação Getúlio Vargas editou um complexo documento afirmando que os Estados que evoluíram na segurança pública foram os Estados que também evoluíram na geração de emprego e oportunidade. Este é o caso do Espírito Santo”, pontuou.





Entre os convidados e palestrantes do evento, estão o capitão veterano do Bope e especialista em segurança pública Rodrigo Pimentel, o deputado federal Guilherme Derrite, o ex-procurador da República Deltan Dallagnol, o Major Eliandro Claudino, comandante da CIPE, a desembargadora do TJSP Ivana David e o xerife Eliel Teixeira, de Los Angeles (EUA), além de outros nomes nacionais e internacionais com atuação direta na área.





Nesta terça (29), o dia começa com um painel que terá a participação de Deltan Dallagnol, às 9h, e encerra com uma mesa redonda com Ricardo Ferraço e o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema. As inscrições estão abertas e podem ser feitas no link www.fdv.br/encontrodeseguranca/. As vagas são limitadas e os ingressos custam a partir de R$ 100 (meia-entrada para um dia de evento).





A realização é uma iniciativa conjunta do Governo do Estado do Espírito Santo, FDV, Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Ministério Público do Espírito Santo, OAB-ES e Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.





Assista ao vídeo abaixo para saber mais sobre o encontro: