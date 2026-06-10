Festival Colibri será apresentado nesta quinta e abre temporada da principal premiação da publicidade capixaba

A publicidade capixaba inicia oficialmente sua principal temporada de reconhecimento nesta quinta (11). O Festival Colibri 2026 será lançado em um evento para convidados no Cinemark do Shopping Vitória, reunindo agências, anunciantes, veículos de comunicação e profissionais do setor para marcar o início da 39ª edição da principal premiação da comunicação no Espírito Santo.
Além da apresentação oficial da nova edição, o encontro contará com uma palestra de Alexis Pagliarini, um dos principais nomes do Live Marketing no Brasil. Com passagens por empresas como Coca-Cola e Honda, o executivo compartilhará tendências, cases e reflexões sobre criatividade, experiência de marca e os movimentos observados no Cannes Lions, considerado o maior festival de criatividade do mundo.
O lançamento também servirá para apresentar as novidades do Colibri 2026. Neste ano, a premiação passa por uma atualização em suas categorias, acompanhando as transformações do mercado de comunicação e abrindo espaço para áreas que ganharam protagonismo nos últimos anos, como conteúdo, inovação e plataformas digitais. Durante o evento serão divulgados ainda a campanha oficial da edição e os detalhes da premiação, prevista para acontecer em agosto.
Além de ser uma cerimônia de reconhecimento, o Colibri se consolidou ao longo das últimas décadas como um termômetro da evolução da publicidade capixaba. A edição deste ano já ultrapassou a marca de 400 inscrições de agências, número que evidencia a movimentação do setor e a força criativa produzida no Estado.
Para o presidente do Sinapro-ES, Alexandre Pedroni, o volume de inscrições demonstra o engajamento do mercado com a premiação e a capacidade de adaptação das agências às novas demandas da comunicação. “Estamos evoluindo com novas categorias que acompanham as transformações da comunicação. Esse lançamento marca não só o início de mais uma edição, mas um novo momento de valorização da criatividade capixaba”.
Outro destaque aguardado para o lançamento é a divulgação do conceito visual da edição. Desenvolvida pela Agência MP, a campanha do Colibri 2026 será apresentada oficialmente durante o evento e terá a missão de traduzir o momento vivido pela publicidade capixaba, cada vez mais conectada às novas plataformas, formatos e experiências de marca.
Business Capixaba em terras Cariocas
Cinco startups capixabas levam inovação do Espírito Santo ao Web Summit Rio
O Espírito Santo marca presença em um dos maiores eventos de tecnologia e inovação do mundo. Cinco startups aceleradas pelo Programa Sementes participam do Web Summit Rio 2026, que acontece esta semana no Riocentro, levando soluções desenvolvidas no Estado para um ambiente que reúne investidores, empresas globais e representantes de ecossistemas de inovação de diversos países.
Bag Log, Nai Conecta, Neuroviver, Checkbits e Vent representam o ecossistema capixaba durante os quatro dias de programação do evento, que acaba nesta quinta (11). As empresas terão acesso a rodadas de negócios, mentorias, networking qualificado e oportunidades de conexão com investidores e potenciais parceiros comerciais.
Entre os destaques está a Bag Log, selecionada para a categoria Alpha, voltada a startups com produto validado e potencial de crescimento acelerado. Já Neuroviver e Checkbits foram escolhidas pela ApexBrasil para integrar o espaço de exposição da agência durante o evento, ampliando a visibilidade nacional dos negócios desenvolvidos no Espírito Santo.
A participação reforça os resultados do Programa Sementes, iniciativa da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), que vem impulsionando startups do interior do Estado e fortalecendo a presença capixaba nos principais ambientes de inovação do país.
"O Governo do Estado tem investido na formação de um ambiente cada vez mais favorável ao empreendedorismo inovador. Quando startups capixabas conquistam espaço em um dos maiores eventos de tecnologia do mundo, elas mostram que o Espírito Santo está produzindo soluções capazes de competir em qualquer mercado”, destaca o secretário da Secti, Jales Cardoso.
Comunicação corporativa premiada
P6 é a única representante capixaba em premiação nacional de comunicação corporativa
A comunicação corporativa capixaba será representada em cenário nacional. Pelo segundo ano consecutivo, a P6 Comunicação avançou para a segunda fase do Top Mega Brasil de Comunicação Corporativa, considerada uma das mais tradicionais premiações do setor. Nesta etapa, a agência é a única representante capixaba entre as 480 empresas selecionadas em todo o Brasil.
A classificação coloca a P6 na disputa da Regional Sudeste 2, ao lado de agências de Minas Gerais e Rio de Janeiro, todas batalhando pelo tradicional Troféu Onça Pintada. Reconhecido por refletir a percepção do próprio mercado, o prêmio é definido por profissionais da comunicação de todo o país.
Para o CEO da P6, Márcio Valeriano, o resultado ganha um significado ainda maior por representar o Espírito Santo em uma disputa nacional. “Estar novamente entre as agências selecionadas já é motivo de orgulho. E representar sozinho o Espírito Santo em uma premiação desse porte torna esse resultado ainda mais significativo para uma empresa com mais de 35 anos de atuação”, destaca.
A votação da segunda fase segue até o dia 15 de junho e irá definir os concorrentes ao Top 15 Brasil e ao Top 5 Regional. Os vencedores serão anunciados em agosto, quando o mercado conhecerá as agências e executivos mais admirados da comunicação corporativa brasileira.