Festival Colibri será apresentado nesta quinta e abre temporada da principal premiação da publicidade capixaba

A publicidade capixaba inicia oficialmente sua principal temporada de reconhecimento nesta quinta (11). O Festival Colibri 2026 será lançado em um evento para convidados no Cinemark do Shopping Vitória, reunindo agências, anunciantes, veículos de comunicação e profissionais do setor para marcar o início da 39ª edição da principal premiação da comunicação no Espírito Santo.





Além da apresentação oficial da nova edição, o encontro contará com uma palestra de Alexis Pagliarini, um dos principais nomes do Live Marketing no Brasil. Com passagens por empresas como Coca-Cola e Honda, o executivo compartilhará tendências, cases e reflexões sobre criatividade, experiência de marca e os movimentos observados no Cannes Lions, considerado o maior festival de criatividade do mundo.





O lançamento também servirá para apresentar as novidades do Colibri 2026. Neste ano, a premiação passa por uma atualização em suas categorias, acompanhando as transformações do mercado de comunicação e abrindo espaço para áreas que ganharam protagonismo nos últimos anos, como conteúdo, inovação e plataformas digitais. Durante o evento serão divulgados ainda a campanha oficial da edição e os detalhes da premiação, prevista para acontecer em agosto.





Além de ser uma cerimônia de reconhecimento, o Colibri se consolidou ao longo das últimas décadas como um termômetro da evolução da publicidade capixaba. A edição deste ano já ultrapassou a marca de 400 inscrições de agências, número que evidencia a movimentação do setor e a força criativa produzida no Estado.





Para o presidente do Sinapro-ES, Alexandre Pedroni, o volume de inscrições demonstra o engajamento do mercado com a premiação e a capacidade de adaptação das agências às novas demandas da comunicação. “Estamos evoluindo com novas categorias que acompanham as transformações da comunicação. Esse lançamento marca não só o início de mais uma edição, mas um novo momento de valorização da criatividade capixaba”.





Outro destaque aguardado para o lançamento é a divulgação do conceito visual da edição. Desenvolvida pela Agência MP, a campanha do Colibri 2026 será apresentada oficialmente durante o evento e terá a missão de traduzir o momento vivido pela publicidade capixaba, cada vez mais conectada às novas plataformas, formatos e experiências de marca.