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Feminicídio

Suspeito refez piso de casa para esconder corpo da companheira no Sul do ES

Segundo a Polícia Civil, homem confessou o feminicídio, indicou onde enterrou Monique Oliveira Fernandes, de 33 anos, e revelou que instalou um novo piso cerâmico sobre o local para ocultar o cadáver

Publicado em 25 de Julho de 2026 às 11:31

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

25 jul 2026 às 11:31

Mário Almeida Pinto, de 46 anos, preso por matar a companheira, Monique Oliveira Fernandes, de 33 anos, confessou à Polícia Civil que, após o crime, enterrou o corpo em um dos quartos da casa onde o casal morava, em São José do Calçado, no Sul do Espírito Santo, refez o contrapiso e instalou um novo piso cerâmico sobre o local para ocultar o cadáver. A vítima, que estava desaparecida desde o dia 7 de julho, foi encontrada na noite de sexta-feira (24).


Segundo a Polícia Civil, após a confissão, equipes seguiram até a residência, no Centro do município, acompanhadas pelo suspeito. No imóvel, ele indicou o local exato onde Monique estava enterrada.


A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia e contou com o apoio de servidores da Prefeitura de São José do Calçado na remoção do piso e na escavação do ambiente. A Polícia Militar também esteve no local para dar apoio à ocorrência


Após os trabalhos periciais, o corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, onde passará por exame necroscópico.

Segundo o delegado Messias Sirtuli, Mário alegou que houve uma discussão sobre a saída de Monique de casa e o casal entrou em luta corporal. Conforme o relato, a vítma teria tentado atacá-lo com uma faca, momento em que ele a golpeou na cabeça duas vezes com um banco de madeira.
Mulher desaparecida é enterrada dentro de casa em São José do Calçado
Mulher desaparecida é enterrada dentro de casa em São José do Calçado Polícia Civil

Mário foi autuado em flagrante por ocultação de cadáver e encaminhado ao sistema prisional. De acordo com o delegado, embora ele tenha confessado o feminicídio, a prisão em flagrante pelo homicídio não era possível porque o crime teria ocorrido dias antes da apresentação espontânea do investigado. Já a ocultação de cadáver é considerada um crime permanente, o que permitiu a autuação em flagrante. 


A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa de Mário e mantém este espaço aberto para um posicionamento. As investigações continuam para esclarecer completamente o feminicídio e eventuais crimes relacionados.

Monique Oliveira Fernandes, de 33 anos, desapareceu em São José do Calçado
Monique Oliveira Fernandes, de 33 anos, desapareceu em São José do Calçado Arquivo pessoal

"Fiz de tudo para evitar essa tragédia", diz mãe da vítima

Em entrevista à repórter Mariana Venturoli, da TV Gazeta Sul, a mãe contou que o relacionamento do casal era marcado por desentendimentos e que havia aconselhado a filha a deixar o companheiro.


"A situação começou quando minha filha descobriu mensagens de outra mulher no celular dele. Disse para a Monique vir embora para a minha casa, em Tombos. Fiz de tudo para evitar essa tragédia", afirmou.


Silvania disse que passou a desconfiar quando a filha deixou de responder às mensagens e decidiu procurar a polícia. "Ele é um assassino. Se gostasse mesmo dela, não teria feito isso. Um homem que tira a vida de alguém não ama, não tem coração e não merece liberdade. Quero que a Justiça de Deus seja feita e que ele pague por tudo o que fez", declarou.


Monique deixa dois filhos, um menino e uma menina, de um relacionamento anterior.

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