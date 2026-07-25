Suspeito refez piso de casa para esconder corpo da companheira no Sul do ES

Mário Almeida Pinto, de 46 anos, preso por matar a companheira, Monique Oliveira Fernandes, de 33 anos, confessou à Polícia Civil que, após o crime, enterrou o corpo em um dos quartos da casa onde o casal morava, em São José do Calçado, no Sul do Espírito Santo, refez o contrapiso e instalou um novo piso cerâmico sobre o local para ocultar o cadáver. A vítima, que estava desaparecida desde o dia 7 de julho, foi encontrada na noite de sexta-feira (24).





Segundo a Polícia Civil, após a confissão, equipes seguiram até a residência, no Centro do município, acompanhadas pelo suspeito. No imóvel, ele indicou o local exato onde Monique estava enterrada.





A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia e contou com o apoio de servidores da Prefeitura de São José do Calçado na remoção do piso e na escavação do ambiente. A Polícia Militar também esteve no local para dar apoio à ocorrência.









Segundo o delegado Messias Sirtuli, Mário alegou que houve uma discussão sobre a saída de Monique de casa e o casal entrou em luta corporal. Conforme o relato, a vítma teria tentado atacá-lo com uma faca, momento em que ele a golpeou na cabeça duas vezes com um banco de madeira.

Após os trabalhos periciais, o corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, onde passará por exame necroscópico.