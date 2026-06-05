Globo Esporte é transmitido ao vivo do Shopping Vitória e amplia conexão com o público durante a Copa





O Globo Esporte Espírito Santo saiu dos estúdios e foi ao encontro da torcida nesta semana. O programa foi transmitido ao vivo diretamente do Espaço de Figurinhas do Globo Esporte, montado no Shopping Vitória, em uma ação que reforça a estratégia da TV Gazeta de aproximar a cobertura esportiva dos capixabas durante a Copa.





A edição especial levou para dentro do shopping a resenha esportiva, a interação com o público e o clima de Copa que tradicionalmente mobiliza os torcedores. A transmissão marcou mais uma iniciativa de integração entre conteúdo, experiência e presença física da marca, transformando um ambiente de convivência em cenário para a programação local.





“A Copa tem o poder de unir pessoas de diferentes gerações em torno de uma mesma paixão. E é justamente esse espírito que a TV Gazeta vive e compartilha com os capixabas a cada edição do torneio, reunindo milhares de pessoas diante da tela e consolidando-se como a maior arquibancada do Espírito Santo. Com o Espaço de Figurinhas do Globo Esporte, queremos levar essa atmosfera para o Shopping Vitória, criando um ambiente de convivência, troca e diversão", destaca a gerente de Marketing da Rede Gazeta, Carla Sobreira.





O Espaço de Figurinhas do Globo Esporte fica no segundo piso do mall, próximo ao Gourmet Place, é gratuito e seguirá aberto ao público até o fim da competição. Por lá, os visitantes poderão participar de ações especiais, garantir brindes, trocar figurinhas e ainda criar versões personalizadas dos adesivos.



O local também vai continuar servindo de palco para entradas ao vivo e ações da TV Gazeta ao longo do torneio, fortalecendo a conexão entre a audiência que acompanha a cobertura pela televisão e o público que vive a experiência presencialmente.











