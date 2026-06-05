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Experiência

Globo Esporte é transmitido ao vivo do Shopping Vitória e amplia conexão com o público durante a Copa

O programa foi transmitido diretamente do Espaço de Figurinhas do Globo Esporte, montado no shopping em uma ação que reforça a estratégia da TV Gazeta de aproximar a cobertura esportiva dos capixabas durante a Copa

Publicado em 05 de Junho de 2026 às 17:20

Públicado em 

05 jun 2026 às 17:20
Mariana Perini

Colunista

Mariana Perini

Globo Esporte é transmitido ao vivo do Shopping Vitória
Time do GE durante trasmissão do programa ao vivo diretamente do Shopping Vitória / Crédito: Carlos Alberto Silva


O Globo Esporte Espírito Santo saiu dos estúdios e foi ao encontro da torcida nesta semana. O programa foi transmitido ao vivo diretamente do Espaço de Figurinhas do Globo Esporte, montado no Shopping Vitória, em uma ação que reforça a estratégia da TV Gazeta de aproximar a cobertura esportiva dos capixabas durante a Copa.


A edição especial levou para dentro do shopping a resenha esportiva, a interação com o público e o clima de Copa que tradicionalmente mobiliza os torcedores. A transmissão marcou mais uma iniciativa de integração entre conteúdo, experiência e presença física da marca, transformando um ambiente de convivência em cenário para a programação local.


“A Copa tem o poder de unir pessoas de diferentes gerações em torno de uma mesma paixão. E é justamente esse espírito que a TV Gazeta vive e compartilha com os capixabas a cada edição do torneio, reunindo milhares de pessoas diante da tela e consolidando-se como a maior arquibancada do Espírito Santo. Com o Espaço de Figurinhas do Globo Esporte, queremos levar essa atmosfera para o Shopping Vitória, criando um ambiente de convivência, troca e diversão", destaca a gerente de Marketing da Rede Gazeta, Carla Sobreira.


O Espaço de Figurinhas do Globo Esporte fica no segundo piso do mall, próximo ao Gourmet Place, é gratuito e seguirá aberto ao público até o fim da competição. Por lá, os visitantes poderão participar de ações especiais, garantir brindes, trocar figurinhas e ainda criar versões personalizadas dos adesivos. 


O local também vai continuar servindo de palco para entradas ao vivo e ações da TV Gazeta ao longo do torneio, fortalecendo a conexão entre a audiência que acompanha a cobertura pela televisão e o público que vive a experiência presencialmente.




Globo Esporte é transmitido ao vivo do Shopping Vitória
Crédito: Carlos Alberto Silva



Criatividade

Prósper conquista mais um prêmio internacional com outdoor que transforma ruído urbano em mídia em tempo real

Prósper ganha mais um prêmio internacional com campanha do novo Geely
O reconhecimento veio com o projeto “Ruído Zerooh”, campanha desenvolvida para o lançamento da Geely no mercado capixaba por meio da Orvel, concessionária do Grupo Orletti Divulgação

A agência Prósper acaba de conquistar mais um prêmio internacional: o troféu de bronze no Saniss Awards 2026, um dos principais festivais globais de criatividade voltados aos segmentos de saúde, bem-estar e qualidade de vida.


O reconhecimento veio com o projeto “Ruído Zerooh”, campanha desenvolvida para o lançamento da Geely - marca de veículos eletrificados - no mercado capixaba por meio da Orvel, concessionária do Grupo Orletti.


Criada em parceria com a Maely OOH, responsável pela tecnologia, produção e veiculação da peça, a campanha contou com um outdoor  instalado na Avenida Dante Michelini, em Vitória, que utilizava um sensor para medir, em tempo real, os níveis de ruído do trânsito e exibir os dados diretamente no painel. 


A proposta era criar um contraste entre a poluição sonora da cidade e uma das principais características do Geely EX2: a condução silenciosa proporcionada pela mobilidade elétrica.


Com a mensagem “Silêncio! O novo Geely EX2 chegou”, a campanha transformou uma mídia tradicional em uma experiência interativa baseada em dados urbanos, conectando inovação, sustentabilidade e comportamento de consumo.


A conquista coloca a comunicação capixaba ao lado de trabalhos desenvolvidos por agências e marcas de países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Espanha, Itália e Índia. 


O Saniss Awards reuniu nesta edição um júri internacional formado por 95 especialistas do mercado global, incluindo executivos de grandes grupos de comunicação e empresas de saúde e tecnologia.


Para Rimaldo de Sá, CEO da Beta Rede/Prósper, o prêmio demonstra como ideias conectadas à realidade local podem alcançar relevância global. 


Já Fernando Lisboa, diretor executivo da agência, destaca que o reconhecimento reforça a capacidade do mercado capixaba de produzir campanhas competitivas em qualquer cenário internacional.


Mariana Perini

Formada pela PUC Campinas, é jornalista de A Gazeta desde 1997, com passagens como repórter pela editoria de Cidades, como editora-adjunta de Brasil & Mundo e como editora do suplemento dominical Leve a Vida. Antes, atuou no Correio Popular de Campinas (SP) e em A Tribuna, em Vitória. Também tem experiência na cobertura de Copas do Mundo, na editoria de Esportes, e de eleições, em Política.

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