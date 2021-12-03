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#VivaAlex

Família de Alexandre Lima inicia venda de latas de Natal para custear tratamento de músico

Lata vem com um panetone e uma miniatura de casaca. Segundo a família, a expectativa é vender cerca de 600 unidades este ano
Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 03 de Dezembro de 2021 às 16:47

Latas natalinas, feitas pela mãe de Alex, são para custear parte do tratamento do músico
Latas natalinas, feitas pela mãe de Alex, são para custear parte do tratamento do músico Crédito: Arquivo pessoal
Este é mais um ano que familiares e amigos de Alexandre Lima prepararam uma campanha especial de Natal para ajudar nos custos do tratamento do músico, em coma desde 2013 após sofrer uma parada cardiorrespiratória. Vera Lima, mãe de Alex, iniciou a venda das latas Viva Alex, que neste ano conta com arte de Zota e montagem de Allan Ost. Os artistas doaram seus trabalhos pela causa.
A lata vem com um panetone da confeitaria Tortellote e têm como adicional, opcional, um dos maiores símbolos da cultura musical do Estado capixaba, uma miniatura de casaca. Elas custam R$ 30 (simples) e R$ 40 (com a casaca) e podem ser adquiridas pelo telefone  (27) 9 88135736. Segundo a família, a expectativa é vender cerca de 600 unidades este ano.
"Foi tudo feito com muito carinho, pela minha mãe, com objetivo de angariar fundos para ajudar no tratamento do meu irmão, que está em coma há 8 anos, sendo tratado em casa, sem plano de saúde, com ajuda de familiares e amigos. Hoje, a família não tem mais condições de suprir tudo, muitos bens foram vendidos e leiloados, muitas campanhas feitas, questões judicializadas aguardando andamento há anos", publicou Amaro Lima, irmão de Alexandre, no Instagram.
Alexandre, que integrou as bandas Manimal e Radio Esperienza, além de ter sido secretário de Cultura de Vitória, entrou em coma em 2013, após sofrer uma parada cardiorrespiratória durante uma cirurgia para a retirada de um aneurisma na aorta.
Desde então, o músico exige cuidados especiais e todo o tratamento chega a custar mais de R$ 20 mil por mês. Por esse motivo, todos os anos a família faz ações para ajudar nas despesas com os cuidados dele.
O músico Alexandre Lima, em 2012. Ele segue em tratamento em casa
O músico Alexandre Lima, em 2012. Ele segue em tratamento em casa Crédito: Vitor Jubini/Arquivo AG
Há oito anos, a alimentação do músico passou a ser feita por meio de sondas. A cada mês, cerca de 20 latas da alimentação especial são usadas. E são justamente elas que servem de matéria prima para a confecção das latas natalinas, ganhando vida e cores por meio das mãos de Vera.
Hoje, a família não tem mais condições de suprir tudo, muitos bens foram vendidos e leiloados, muitas campanhas feitas, questões judicializadas aguardando andamento há anos. A quantidade de sessões de fono e fisio foram reduzidas abaixo do indicado, e a mãe, com 73 anos, é quem está fazendo praticamente todos os plantões da noite, em claro, cuidando do filho.

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