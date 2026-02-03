Mulher de Leandro lembra alfabetização tardia dele e repudia falas de Edilson no BBB 26

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 15:46
Mulher de Leandro Rocha do BBB 26, a jornalista Donminique Santos usou as redes sociais para condenar as falas de Edilson Capetinha, que se referiu ao brother como "analfabeto" no jogo.
Leandro, conhecido como Boneco, teve alfabetização tardia, segundo ela, por problemas na adolescência, inclusive por ter morado na rua.
Conforme a jornalista, só depois que ambos se conheceram que ele pode concluir o ensino médio e, posteriormente, entrar numa faculdade federal.
"Ver um conterrâneo se referir a alguém como analfabeto, só reforça estereótipos. Não quero reforçar discurso de ódio, é preciso refletir sobre falas problemáticas", diz em vídeo.
Boneco apresentava um quadro de dislexia antes de aprender. Ambos vivem uma relação aberta há 19 a anos e têm uma filha que já participou do Domingão com Huck (Globo).
"Espero um pouco mais de empatia e vamos seguindo para a gente deixar esse mundo um pouco melhor. Precisamos refletir e estar abertos a mudanças. Deveria ser normal qualquer pessoa ganhar o BBB."
Depois da repercussão negativa dentro da casa, Edilson pediu desculpas e apertou a mão de Leandro.
