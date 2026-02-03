Editorias do Site
Redes Sociais

Mulher de Leandro lembra alfabetização tardia dele e repudia falas de Edilson no BBB 26

Donminique Santos usa as redes sociais para criticar discurso de conterrâneo

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 15:46

Leandro, do BBB 26', e a esposa
Leandro, do BBB 26', e a esposa Crédito: eprodução/Globoplay/Redes sociais

 Mulher de Leandro Rocha do BBB 26, a jornalista Donminique Santos usou as redes sociais para condenar as falas de Edilson Capetinha, que se referiu ao brother como "analfabeto" no jogo.

Leandro, conhecido como Boneco, teve alfabetização tardia, segundo ela, por problemas na adolescência, inclusive por ter morado na rua.

Conforme a jornalista, só depois que ambos se conheceram que ele pode concluir o ensino médio e, posteriormente, entrar numa faculdade federal.

"Ver um conterrâneo se referir a alguém como analfabeto, só reforça estereótipos. Não quero reforçar discurso de ódio, é preciso refletir sobre falas problemáticas", diz em vídeo.

Boneco apresentava um quadro de dislexia antes de aprender. Ambos vivem uma relação aberta há 19 a anos e têm uma filha que já participou do Domingão com Huck (Globo).

"Espero um pouco mais de empatia e vamos seguindo para a gente deixar esse mundo um pouco melhor. Precisamos refletir e estar abertos a mudanças. Deveria ser normal qualquer pessoa ganhar o BBB."

Depois da repercussão negativa dentro da casa, Edilson pediu desculpas e apertou a mão de Leandro.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Após pensar em desistir, Edilson Capetinha decide continuar no BBB 26

Após pensar em desistir, Edilson Capetinha decide continuar no BBB 26

Imagem - Ana Paula no paredão do BBB 26: por que a sister atrai tanta confusão? Astrologia explica

Ana Paula no paredão do BBB 26: por que a sister atrai tanta confusão? Astrologia explica

Imagem - BBB 26: Edilson Capetinha chama Leandro de 'analfabeto' e web reage

BBB 26: Edilson Capetinha chama Leandro de 'analfabeto' e web reage

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - STJ revoga prisão domiciliar de Oruam após tornozeleira descarregar 28 vezes em 43 dias

STJ revoga prisão domiciliar de Oruam após tornozeleira descarregar 28 vezes em 43 dias
Imagem - Lideranças femininas do ES se unem contra o assédio no Carnaval

Lideranças femininas do ES se unem contra o assédio no Carnaval
Imagem - Após pensar em desistir, Edilson Capetinha decide continuar no BBB 26

Após pensar em desistir, Edilson Capetinha decide continuar no BBB 26