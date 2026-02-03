Reality

Após pensar em desistir, Edilson Capetinha decide continuar no BBB 26

Brother chegou a desabafar com Babu Santana e Juliano Floss sobre deixar competição

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 15:37

Edilson Capetinha do BBB 26 Crédito: Manoella Mello/ TV Globo

A manhã desta terça-feira (3) no BBB 26 foi intensa para o ex-jogador de futebol Edilson Capetinha. Ele chegou a arrumar as malas e ficar na sala aguardando o famoso botão da desistência ficar verde. Porém, ele "desistiu de desistir" após um evento regado a comida, bebida e samba.

Depois de uma ação patrocinada com direito a prévia do Carnaval, Edilson definiu que vai continuar no reality. Até então, ele estava decidido a deixar a competição, horas depois de uma confusão generalizada causada pelo Sincerão. Ele teve um desentendimento com Leandro Rocha, o Boneco, e foi eleito pelo público como a pessoa que está na "arquibancada".

Ídolo do Corinthians, Edilson chegou a conversar com Babu Santana e Juliano Floss sobre seu desejo de sair do programa, afirmando que, após a casa ir ao Tá Com Nada, não aguentava ter opções limitadas de comida.

Além disso, disse que ele estava muito ansioso e não imaginava que o jogo seria tão estressante. Edilson comentou que não estava conseguindo dormir e se sentia pressionado.

"Minha integridade mental vale muito mais. [...] Tem dia que não quero falar com ninguém, tô triste. É um jogo de cem dias, então tem que ter cabeça e disciplina. Sempre tive isso, mas no futebol", desabafou.

Babu e Juliano tentaram aconselhar o ex-jogador a falar com a psicóloga do programa. Eles também disseram que não gostariam que Edilson saísse, mas que iriam apoiá-lo independente de sua decisão. Em uma conversa emocional, os três choraram.

