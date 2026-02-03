Astrologia

Ana Paula no paredão do BBB 26: por que a sister atrai tanta confusão? Astrologia explica

Sagitariana, de ascendente em Touro e Lua em Libra, ela segue como alvo na casa e disputa a permanência no programa

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 11:49

Impulsiva e direta, Ana Paula fala o que vem à cabeça, provoca, reage e não desiste do que quer Crédito: Imagem: Reprodução digital | TV Globo

Ana Paula Renault é uma daquelas pessoas sinceras, que não leva desaforo para casa e que vai até o fim quando quer algo de verdade. Essas podem até ser características de uma pessoa com personalidade forte, apenas. Mas, tais parâmetros se tornam extremamente desafiadores quando são expostos em rede nacional, em um programa como o BBB 26.

O senso comum acha que signos como Gêmeos e Áries são os mais passíveis de atrair confusão. Contudo, emparedada pela segunda vez em um mês de programa, a veterana do BBB 26 prova quase todos os dias o porquê da fama de ser uma “pessoa difícil”: ela fala o que vem na cabeça, provoca, responde provocação e é determinada. Ela é sagitariana, de ascendente em Touro e Lua em Libra. Uma combinação que não é fácil de segurar nem de ser.

Influências dos signos na personalidade da sister Ana Paula Renault

Ter Sagitário como poder pessoal faz de Ana Paula Renault uma mulher que fala o que vem à cabeça. Uma das complicações deste signo, aliás, é que não vê problemas em ser sincero demais — só não consegue agir com tanta diplomacia assim.

Falando nisso, a Lua em Libra, signo que tem o equilíbrio como uma de suas missões, se enfraquece no caso de Ana Paula Renault. O signo lunar, geralmente, vem com uma porção de dúvidas e incertezas, deixando a sister com vários problemas com os outros participantes da casa, com o social (o que o nativo libriano não teria dificuldade alguma).

Com ascendente em Touro , Ana Paula possui como “cartão de visita” o signo taurino, que oferece a ela a determinação e a racionalidade, mas, também, a teimosia. Touro é um signo que vai até o fim quando deseja algo — e isso a participante já provou que sabe bem.

O Mapa Astral de Ana Paula Renault revela que ela carrega o peso da responsabilidade e da autoexigência Crédito: Imagem: pixelparticle | Shutterstock

Ana Paula Renault possui a Lua em Libra

Muito mais do que apenas a vontade de vencer o BBB 26, de acordo com o Mapa Astral, Ana Paula possui uma missão ainda mais árdua. A Lua em Libra está unida de Saturno, em sua casa de autoestima e autocuidado, o que indica que a sister tende a ser uma pessoa que possui certos desafios com estas questões.

Traz uma certa dúvida sobre suas aspirações e seu papel no mundo, explicando o seu posicionamento muitas vezes justo dentro da casa. Lua com Saturno no Mapa Astral é um daqueles posicionamentos desafiadores, que trazem muita autorresponsabilidade e dificuldade de relaxar e ser uma pessoa leve. Parece estar em constante estado de atenção e reação.

Ana Paula Renault deve continuar na casa do BBB26

A jornalista promove discussões e movimenta bastante ao seu redor pelo simples fato de saber se colocar e se priorizar frente a tantas pessoas diferentes, com narrativas diversas e com estratégias mil. Isso faz com que ela até se perca diante de algumas injustiças, mas logo ela sabe voltar e recomeçar. E, por falar em volta, é bem o que pode acontecer no paredão desta terça-feira (03).

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.