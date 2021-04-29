Alexandre Lima: publicações enaltecem músico e ajudam em campanha

O músico Alexandre Lima, em 2012; ele segue em tratamento em casa Crédito: Vitor Jubini/Arquivo AG

Alexandre Lima completou 52 anos no último dia 23 de abril. O músico, ativista e ex-secretário de Cultura de Vitória segue em coma há quase oito anos depois de sofrer uma parada cardiorrespiratória durante uma cirurgia para a retirada de um aneurisma na aorta. A data - normalmente comemorada com um show de amigos artistas para angariar fundos para o tratamento que gira em torno de R$ 20 mil a R$ 30 mil mensais - teve a programação diferenciada neste ano.

Ao invés de festa, homenagens foram realizadas nas redes sociais para enaltecer o trabalho realizado por Alex durante sua vida e ajudar a divulgar o site de produtos exclusivos e a campanha de doações para o tratamento. Anderson Ventura, Renato Casanova (Casaca), Fred (Macucos) e outros artistas foram alguns dos artistas que levantaram a hashtag #vivalexDay com relatos e desejos de melhora.

"Todo ano fazemos ações para o Alex. Nem sempre é um festival de música, já teve leilão de arte, crowdfunding de 50 anos, fora a tradicional venda de latas de Natal. Este ano, no dia do aniversário dele, pedimos para as pessoas marcarem uma lembrança com a hashtag #vivalexDay. Foi emocionante ver gente do mundo todo compartilhando fotos, músicas e momentos marcados pela sua arte, tanto no feed, quanto nos stories das redes sociais", explica Amaro Lima, irmão de Alexandre.

No ano passado, em virtude da pandemia do coronavírus, o show foi virtual e contou com nomes como Zé Geraldo, Gabriel O Pensador, Marcelo Mira (Alma D’jem), André Prando e Fred Macucos, que ajudaram a levantar fundos para a continuação do tratamento. Mesmo sem a festa em 2021, o público pode continuar ajudando visto que a situação de Alexandre segue a mesma. "Alex continua em coma e seguimos cuidando dele com fé e paciência", conta.

Amaro explica que, com o tratamento caro, a ajuda sempre é bem-vinda. Além disso, a família realiza a venda de produtos com a marca Viva Alex e continua aberta a doações para ajudar nos custos com o músico.

"Manter o Alex em casa, com dignidade, tem um custo alto. A família já se desfez de imóveis, obras de arte, instrumentos e ainda sempre conta com a ajuda dos amigos e da sociedade em ações para ajudar no tratamento. Hoje temos um site www.aguadebenzer.com.br com produtos Viva Alex, em que todo o lucro é revertido para os cuidados dele", detalha.

O atual estágio do cantor é uma espécie de estado vegetativo, em que a pessoa consegue abrir os olhos, dormir, executar as funções fisiológicas, mas, durante meses e até anos, permanece incapaz de esboçar reações. O Alex faz fisioterapia motora e respiratória, além de tratamento para melhorar a respiração e a deglutição.

Há sete anos, a alimentação do músico passou a ser feita por meio de sondas. A cada mês, cerca de 20 latas da alimentação especial são usadas. Inclusive, estas latas são usadas nas tradicionais latas de Natal vendidas pela mãe dos músicos, dona Vera Lima.

Vale lembrar que a família já leiloou obras de arte, vendeu imóveis e tenta mantê-lo de forma digna, enquanto corre o processo movido contra o hospital (em segredo de justiça).

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