Amigos, fãs e familiares dão o último adeus ao músico Alexandre Lima

A emoção tomou conta do Palácio Sônia Cabral, em Vitória, na manhã desta quinta-feira (28). Familiares e amigos começaram a se despedir do músico Alexandre Lima, falecido nesta madrugada, após passar mais de dez anos em coma. O velório começou às 10h e segue até as 17h aberto ao público. Já o sepultamento será restrito aos familiares no cemitério Parque da Paz, na Serra.
Entre as primeiras homenagens, uma bandeira e um estandarte da escola de samba Unidos de Jucutuquara foi colocada por cima no caixão. O conselheiro da agremiação, Genivaldo Monteiro Alves, esteve presente no local e lembrou da época que tocou no Bloco Black com Alexandre. Ele recordou ainda de quando fizeram juntos uma turnê pela Europa.
A mãe de Alexandre, dona Vera Lima, foi uma das primeiras pessoas a chegar no Sônia Cabral. Emocionada, a presença dela representa a força de uma mãe que nunca desistiu do filho. Todos os anos a família de Alex fazia ações para ajudar nas despesas com os cuidados do tratamento, que chegava a R$ 20 mil por mês.
Em 2013, o músico sofreu uma parada cardiorrespiratória durante uma cirurgia para a retirada de um aneurisma na aorta.
OUTRAS HOMENAGENS
Além do Manimal, outras bandas capixabas também dominavam o cenário musical do Espírito Santo. Renato Casanova, da banda Casaca, prestou uma homenagem ao colega de profissão e disse que a música do ES está de luto nesta quinta-feira (28).
"Hoje é um dia muito triste pra cultura do ES, pra nossa música. A gente perde um gigante artista capixaba, uma pessoa que sempre esteve do nosso lado, sempre abraçou a gente com um sorriso enorme, sempre conseguiu juntar todo mundo. Hoje a música do ES está de luto, a gente perde um grande amigo e que papai do céu de um lugar muito aconchegante pra ele lá, com todas as honras que ele merece", disse Renato Casanova.
Nas redes sociais, o músico Amaro Lima, irmão de Alex, publicou uma foto dos dois juntos e escreveu suas últimas homenagens. “Meu irmão, Deus te chamou, mas o barco do amor que você fez continua a navegar. Um dia, a gente se encontra novamente para trocar aquela de sempre”, disse.
O jornalista e amigo de Alexandre, José Roberto Santos Neves, também fez questão de prestar uma homenagem ao cantor, falecido nesta quinta (leia aqui o texto exclusivo).