Amigos, fãs e familiares dão o último adeus ao músico Alexandre Lima

Velório de Alexandre Lima Crédito: Fernando Madeira

A emoção tomou conta do Palácio Sônia Cabral, em Vitória, na manhã desta quinta-feira (28). Familiares e amigos começaram a se despedir do músico Alexandre Lima, falecido nesta madrugada, após passar mais de dez anos em coma. O velório começou às 10h e segue até as 17h aberto ao público. Já o sepultamento será restrito aos familiares no cemitério Parque da Paz, na Serra.

Entre as primeiras homenagens, uma bandeira e um estandarte da escola de samba Unidos de Jucutuquara foi colocada por cima no caixão. O conselheiro da agremiação, Genivaldo Monteiro Alves, esteve presente no local e lembrou da época que tocou no Bloco Black com Alexandre. Ele recordou ainda de quando fizeram juntos uma turnê pela Europa.

A mãe de Alexandre, dona Vera Lima, foi uma das primeiras pessoas a chegar no Sônia Cabral. Emocionada, a presença dela representa a força de uma mãe que nunca desistiu do filho. Todos os anos a família de Alex fazia ações para ajudar nas despesas com os cuidados do tratamento, que chegava a R$ 20 mil por mês.

Em 2013, o músico sofreu uma parada cardiorrespiratória durante uma cirurgia para a retirada de um aneurisma na aorta.

OUTRAS HOMENAGENS

Além do Manimal, outras bandas capixabas também dominavam o cenário musical do Espírito Santo. Renato Casanova, da banda Casaca, prestou uma homenagem ao colega de profissão e disse que a música do ES está de luto nesta quinta-feira (28).

"Hoje é um dia muito triste pra cultura do ES, pra nossa música. A gente perde um gigante artista capixaba, uma pessoa que sempre esteve do nosso lado, sempre abraçou a gente com um sorriso enorme, sempre conseguiu juntar todo mundo. Hoje a música do ES está de luto, a gente perde um grande amigo e que papai do céu de um lugar muito aconchegante pra ele lá, com todas as honras que ele merece", disse Renato Casanova.