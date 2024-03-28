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Foi secretário de cultura

Prefeitura de Vitória decreta luto de 3 dias por morte de Alexandre Lima

Em 2013, destacou a administração municipal, Alexandre exerceu a função de secretário municipal de Cultura de Vitória 'com grandes contribuições para a municipalidade'

Publicado em 28 de Março de 2024 às 09:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mar 2024 às 09:34
O músico Alexandre Lima
Alexandre Lima ficou em coma por mais de 10 anos, em tratamento em casa Crédito: Reprodução/Instagram/realamarolima
Após a morte de Alexandre Lima na madrugada desta quinta-feira (28), aos 54 anos, a Prefeitura de Vitória divulgou que lamenta profundamente o falecimento do músico e decretou luto oficial de três dias.  Quando entrou em coma, mais de 10 anos atrás, Alexandre exercia o cargo de secretário municipal de Cultura da Capital. O artista era uma das vozes do grupo Manimal e Radio Experienza e construiu sua carreira na área de cultura do Espírito Santo, e faria aniversário no próximo dia 23.
A prefeitura divulgou que Alexandre é conhecido e reconhecido pela dedicação às artes por meio da música. Com seu irmão Amaro Lima, Alex, como era popularmente conhecido, foi um dos criadores da banda Manimal, que fez sucesso por todo o Brasil, tendo realizado inclusive apresentações no exterior. Músico, compositor e produtor musical, Alexandre é inventor da fusão do rock com o congo (rockcongo).
Em 2013, destacou a administração municipal, Alexandre exerceu a função de secretário municipal de Cultura de Vitória 'com grandes contribuições para a municipalidade'. 
"Esta é, sem dúvida, uma enorme perda para o cenário musical e artístico capixaba. Estamos consternados, de luto e solidários principalmente à sua família. Alexandre deixa um grande exemplo de vida e importantes contribuições não só para a Cultura do Espírito Santo, mas também para a Cultura do Brasil", declarou o secretário municipal de Cultura, Edu Henning.
"Perdemos uma referência. Alexandre era um expoente de nossa cultura e nos deixa o exemplo de dedicação à valorização da cultura capixaba. Uma inspiração para futuras gerações. Uma perda lamentável! Nossa solidariedade aos familiares e amigos", afirma o prefeito Lorenzo Pazolini.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

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