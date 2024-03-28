Amaro Lima dá adeus a Alexandre Lima: “Barco do amor continua a navegar”

O músico Amaro Lima publicou uma foto para despedir do irmão Alexandre Lima Crédito: Reprodução/Instagram/@realamarolima

aberto ao público. Já o sepultamento será restrito aos familiares no cemitério Parque da Paz. O dia amanheceu mais triste para a cultura capixaba. O músico Alexandre Lima morreu aos 54 anos na madrugada desta quinta-feira (28). O velório acontecerá das 10h às 17h, no Palácio Sônia Cabral, no Centro de Vitória, e será. Já o sepultamento será restrito aos familiares no cemitério Parque da Paz.

Nas redes sociais, o músico Amaro Lima, irmão de Alex, publicou uma foto dos dois juntos e escreveu suas últimas homenagens. “Meu irmão, Deus te chamou, mas o barco do amor que você fez continua a navegar. Um dia, a gente se encontra novamente para trocar aquela de sempre”, disse.

O governador Renato Casagrande (PSB) também lamentou a morte do músico e destacou a notoriedade nacional de Alexandre. "Descansou o grande músico Alexandre Lima. Com seu talento e carisma levou a cultura capixaba a diversos palcos do Brasil e do mundo. Sua trajetória inspira as novas gerações. Deixo meu abraço de conforto na família e amigos nesse momento de despedida", afirmou.

Descansou o grande músico Alexandre Lima. Com seu talento e carisma levou a cultura capixaba a diversos palcos do Brasil e do mundo. Sua trajetória inspira as novas gerações. Deixo meu abraço de conforto na família e amigos nesse momento de despedida. — Renato Casagrande 40 (@Casagrande_ES) March 28, 2024