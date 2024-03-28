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Irmãos

Amaro Lima dá adeus a Alexandre Lima: “Barco do amor continua a navegar”

Músico, que estava em coma há mais de 10 anos, morreu nesta quinta-feira (28). Velório acontecerá das 10h às 17h, no Palácio Sônia Cabral, em Vitória
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 28 de Março de 2024 às 09:15

O músico Amaro Lima publicou uma foto para despedir do irmão Alexandre Lima, que morreu nesta quinta-feira (28)
O músico Amaro Lima publicou uma foto para despedir do irmão Alexandre Lima Crédito: Reprodução/Instagram/@realamarolima
O dia amanheceu mais triste para a cultura capixaba. O músico Alexandre Lima morreu aos 54 anos na madrugada desta quinta-feira (28). O velório acontecerá das 10h às 17h, no Palácio Sônia Cabral, no Centro de Vitória, e será aberto ao público. Já o sepultamento será restrito aos familiares no cemitério Parque da Paz.
Nas redes sociais, o músico Amaro Lima, irmão de Alex, publicou uma foto dos dois juntos e escreveu suas últimas homenagens. “Meu irmão, Deus te chamou, mas o barco do amor que você fez continua a navegar. Um dia, a gente se encontra novamente para trocar aquela de sempre”, disse.
O governador Renato Casagrande (PSB) também lamentou a morte do músico e destacou a notoriedade nacional de Alexandre. "Descansou o grande músico Alexandre Lima. Com seu talento e carisma levou a cultura capixaba a diversos palcos do Brasil e do mundo. Sua trajetória inspira as novas gerações. Deixo meu abraço de conforto na família e amigos nesse momento de despedida", afirmou.
O artista, que ficou conhecido nos grupos Manimal e Radio Experienza, no início dos anos 2000, estava em coma há mais de 10 anos. Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória durante uma cirurgia para a retirada de um aneurisma na aorta, em 2013. Na época, Lima atuava como secretário de exercia o cargo de secretário municipal de Cultura de Vitória.

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