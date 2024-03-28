Amaro Lima dá adeus a Alexandre Lima: “Barco do amor continua a navegar”

Nas redes sociais, o músico Amaro Lima, irmão de Alex, publicou uma foto dos dois juntos e escreveu suas últimas homenagens. “Meu irmão, Deus te chamou, mas o barco do amor que você fez continua a navegar. Um dia, a gente se encontra novamente para trocar aquela de sempre”, disse.
O governador Renato Casagrande (PSB) também lamentou a morte do músico e destacou a notoriedade nacional de Alexandre. "Descansou o grande músico Alexandre Lima. Com seu talento e carisma levou a cultura capixaba a diversos palcos do Brasil e do mundo. Sua trajetória inspira as novas gerações. Deixo meu abraço de conforto na família e amigos nesse momento de despedida", afirmou.
O artista, que ficou conhecido nos grupos Manimal e Radio Experienza, no início dos anos 2000, estava em coma há mais de 10 anos. Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória durante uma cirurgia para a retirada de um aneurisma na aorta, em 2013. Na época, Lima atuava como secretário de exercia o cargo de secretário municipal de Cultura de Vitória.