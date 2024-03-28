Quinta (28) com Heitor Costa e roda de samba solidária para vítimas das chuvas

Shows
Heitor Costa
Heitor Costa na Matrix, a partir das 20h. Pista: R$ 45 (meia), Área Vip: R$ 70 (meia), Mezanino: R$ 120 (meia). Rua Waldemar Siepierski, 2, Rio Branco, Cariacica
Metallica Day
Motor Rockers cantam Metallica no Oasis Beach Club, a partir das 20h. Praia de Camburi, número 3810, K8 e K9
Festas
Noite do perdido
Festa “Noite do perdido” na Casa Hitz, a partir das 23h. Pista: R$ 20. Camarote: R$ 40. Rua Joaquim Lírio, 800, Praia do Canto, Vitória
Closy
Pop, funk, eletro na Bolt, a partir das 22h. Entrada: R$ 20. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória
Karaokê do Correria
A partir das 20h, no Correria Music Bar. Entrada gratuita. Avenida Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha
Descontrolada
Funk, eletro pop e batidas tropicais na Fluente, a partir das 22h. Entrada: R$ 20 até 00h, depois disso, R$ 30. Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória
Especial
Roda de Samba Solidária
Evento beneficiente para arrecadar doações para as vítimas das chuvas. Na quadra da Novo Império, a partir das 20h. Avenida Santo Antônio, Caratoíra, Vitória
Festival da Torta Capixaba
Festival da Torta Capixaba na Ilha das Caieiras, das 10 às 18, até domingo (31). Rua Felicidade Corrêa dos Santos, Ilha das Caieiras, em Vitória
Festivais Gastronômicos
Restaurant Week
A 21ª edição do festival acontece entre os dias 14 de março e 5 de abril, com mais de 50 endereços participantes na Grande Vitória. Pratos a partir de R$54,90, preço máximo R$ 109
Praia Gourmet
Festival gastronômico no Shopping Praia da Costa, refeições completas a partir de R$ 69,90. Do dia 11 a 28 de março, de segunda a quinta, durante o almoço e o jantar. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha
Música ao vivo em barzinho
Quinta Fina
Bossa Nova e Jazz no Brizz. A partir das 20h, couvert R$ 10. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória
Projeto Quinta D'elas
Com Luciana Nunes, Cecitônio Coelho e Rodrigo Nogueira. A partir das 20h, no Enredo Botequim. Rua Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória
Samba para todos
Samba na Casa de Bamba, a partir das 18h. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória
Jazz na Curva
Com Victor, a partir das 17h, no Clericot Café. Avenida José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99299-5918
Barla Rock Fest
Muito rock com Vinícius e Havi no Barlavento a partir das 18h. Avenida Dante Michelini, Quiosque 01 , Jardim da Penha, Vitória
Bossa do Joãozinho
Tributo a João Gilberto na A Oca. A partir das 19h. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória
Boteco Boa Praça
Sertanejo no Boteco Boa Praça, com Fernanda Fonte, a partir das 20h. Couvert: R$9,90. Rua João da Cruz, 485 - Praia do Canto, Vitória
Diversão
Happy On Ice Patinação
Pista de patinação no Shopping Praia da Costa. Horário: Segunda a sábado, de 10h às 22h; domingo e feriado, de 12h às 21h. Idade Permitida: acima de 5 anos para patinar, de 2 a 4 anos somente trenó. Valores da Patinação: a partir de R$ 50, para 30 minutos. Valores do Trenó (de 2 a 4 anos): a partir de R$25, por 5 minutos. Valores do par de meia: R$ 8. Até 4 de abril. Piso L1. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha
WOW Park
Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja no. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos (meia): R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos). No piso L3 do Shopping Praia da Costa. Avenida Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha
Magic Park
Parque de diversões em Cariacica. Ingresso individual: R$ 10, Passaporte (dias de semana): R$ 50, Passaporte (sábado, domingo e feriado): R$ 60. Em frente a prefeitura de Cariacica
Jurassic Rex Park
Parque dos dinossauros com diversas atividades para a criançada no Shopping Vitória. R$ 40 para 30 minutos. Após esse tempo, um acréscimo de R$ 15 será cobrado a cada 15 minutos adicionais. Horário: de 10h às 22h. Local: no Shopping Vitória, na Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória
Exposições
O Inquilino
Uma série de ocupações urbanas focadas em residências privadas que se encontram fechadas/inativas na cidade de Vitória, no MAES. Entrada Gratuita. Funcionamento: de terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. Até 26 de maio. Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória
ABRIGAR-SE – Novas Incorporações
Obras de 8 artistas contemporâneos em colaboração com a OMA Galeria, no MAES. Entrada Gratuita. Horários: das 17h às 20h. Até 11 de agosto. Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória
Tecendo fios
Exposição sobre a arte têxtil no contexto contemporâneo na Casa Porto. Entrada Gratuita. Praça Manoel Silvino Monjardim, 66 - Centro, Vitória