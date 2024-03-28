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Quinta (28) com Heitor Costa e roda de samba solidária para vítimas das chuvas

Feriado chegando e a quinta-feira já começa com o esquentas para as comemorações. O destaque do dia também fica com o Festival de Tortas Capixabas
Isadora Mello

Isadora Mello

Publicado em 28 de Março de 2024 às 07:00

Shows 

Heitor Costa

Heitor Costa na Matrix, a partir das 20h. Pista: R$ 45 (meia), Área Vip: R$ 70 (meia), Mezanino: R$ 120 (meia). Rua Waldemar Siepierski, 2, Rio Branco, Cariacica

Metallica Day

Motor Rockers cantam Metallica no Oasis Beach Club, a partir das 20h. Praia de Camburi, número 3810, K8 e K9

Festas

Noite do perdido

Festa “Noite do perdido” na Casa Hitz, a partir das 23h. Pista: R$ 20. Camarote: R$ 40. Rua Joaquim Lírio, 800, Praia do Canto, Vitória

Closy

Pop, funk, eletro na Bolt, a partir das 22h. Entrada: R$ 20. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória

Karaokê do Correria

A partir das 20h, no Correria Music Bar. Entrada gratuita. Avenida Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha

Descontrolada

Funk, eletro pop e batidas tropicais na Fluente, a partir das 22h. Entrada: R$ 20 até 00h, depois disso, R$ 30. Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória

Especial

Roda de Samba Solidária

Evento beneficiente para arrecadar doações para as vítimas das chuvas. Na quadra da Novo Império, a partir das 20h. Avenida Santo Antônio, Caratoíra, Vitória

Festival da Torta Capixaba

Festival da Torta Capixaba na Ilha das Caieiras, das 10 às 18, até domingo (31). Rua Felicidade Corrêa dos Santos, Ilha das Caieiras, em Vitória

Festivais Gastronômicos

Restaurant Week

A 21ª edição do festival acontece entre os dias 14 de março e 5 de abril, com mais de 50 endereços participantes na Grande Vitória. Pratos a partir de R$54,90, preço máximo R$ 109

Praia Gourmet

Festival gastronômico no Shopping Praia da Costa, refeições completas a partir de R$ 69,90. Do dia 11 a 28 de março, de segunda a quinta, durante o almoço e o jantar. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha

Música ao vivo em barzinho

Quinta Fina

Bossa Nova e Jazz no Brizz. A partir das 20h, couvert R$ 10. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória

Projeto Quinta D'elas

Com Luciana Nunes, Cecitônio Coelho e Rodrigo Nogueira. A partir das 20h, no Enredo Botequim. Rua Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória

Samba para todos

Samba na Casa de Bamba, a partir das 18h. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória

Jazz na Curva

Com Victor, a partir das 17h, no Clericot Café. Avenida José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99299-5918

Barla Rock Fest

Muito rock com Vinícius e Havi no Barlavento a partir das 18h. Avenida Dante Michelini, Quiosque 01 , Jardim da Penha, Vitória

Bossa do Joãozinho

Tributo a João Gilberto na A Oca. A partir das 19h. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória

Boteco Boa Praça

Sertanejo no Boteco Boa Praça, com Fernanda Fonte, a partir das 20h. Couvert: R$9,90. Rua João da Cruz, 485 - Praia do Canto, Vitória

Diversão

Happy On Ice Patinação

Pista de patinação no Shopping Praia da Costa. Horário: Segunda a sábado, de 10h às 22h; domingo e feriado, de 12h às 21h. Idade Permitida: acima de 5 anos para patinar, de 2 a 4 anos somente trenó. Valores da Patinação: a partir de R$ 50, para 30 minutos. Valores do Trenó (de 2 a 4 anos): a partir de R$25, por 5 minutos. Valores do par de meia: R$ 8. Até 4 de abril. Piso L1. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha

WOW Park

Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja no. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos (meia): R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos). No piso L3 do Shopping Praia da Costa. Avenida Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha

Magic Park

Parque de diversões em Cariacica. Ingresso individual: R$ 10, Passaporte (dias de semana): R$ 50, Passaporte (sábado, domingo e feriado): R$ 60. Em frente a prefeitura de Cariacica

Jurassic Rex Park

Parque dos dinossauros com diversas atividades para a criançada no Shopping Vitória. R$ 40 para 30 minutos. Após esse tempo, um acréscimo de R$ 15 será cobrado a cada 15 minutos adicionais. Horário: de 10h às 22h. Local: no Shopping Vitória, na Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória

Exposições

O Inquilino

Uma série de ocupações urbanas focadas em residências privadas que se encontram fechadas/inativas na cidade de Vitória, no MAES. Entrada Gratuita. Funcionamento: de terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. Até 26 de maio. Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória

ABRIGAR-SE – Novas Incorporações

Obras de 8 artistas contemporâneos em colaboração com a OMA Galeria, no MAES. Entrada Gratuita. Horários: das 17h às 20h. Até 11 de agosto. Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória

Tecendo fios

Exposição sobre a arte têxtil no contexto contemporâneo na Casa Porto. Entrada Gratuita. Praça Manoel Silvino Monjardim, 66 - Centro, Vitória

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