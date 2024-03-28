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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Veja quem prestigiou a exposição do Mês da Mulher na Praia do Canto

Publicado em
28 mar 2024 às 03:00
As mulheres da Praia do Canto
As fotografadas da exposição Mulheres da Praia do Canto no coquetel da mostra, nesta terça-feira (26), no  Comfort Suites Vitória Crédito: Mônica Zorzanelli
Foi super prestigiada a abertura da exposição fotográfica em homenagem ao Mês da Mulher, promovida pela Associação Comercial da Praia do Canto, nesta terça-feira (26),  no Comfort Suites Vitória. A mostra reúne cliques de 14 mulheres, entre moradoras e  consumidoras do bairro. São elas: Andrea Richa, Anna Thereza Leadebal, Andrea Pena, Claudia Nicchio, Cris Campinhos. Iracema Neves, Livia Ferolla, Maita Motta Michele Carasso, Monica Camilo, Monica Zorzanelli, Regina Pagani, Renata Rasseli e Soraia Belizario. A ação foi coordenada pelas empresárias Michele Carasso e Cris Campinhos com cliques de Cacá Lima. A consultora de imagem Fabi De Nadai foi a responsável pelas escolhas dos looks das homenageadas. Confira a galeria de fotos de Mônica Zorzanelli e vídeo do making of de Cacá Lima.

Exposição "Mulheres da Praia do Canto"

Romulo Pegoretti e Letícia Finamore
Romulo Pegoretti e Letícia Finamore: visitando a exposição "A ambivalência dos limites" dos artistas capixabas Sandro Novaes e Thiago Lessa" , na Matias Brotas Crédito: Mônica Zorzanelli

Condomínio inteligente

De olho nas tendências de mercado, Camila Menezes, da Empar Incorporadora, traz novidades para o Alameda25, projeto em construção na Mata da Praia. Além de contar com uma área de lazer completa, mobiliada e decorada, o condomínio tem, por exemplo, um coworking, com várias estações de trabalho, atendendo aos moradores que atuam em home office. Também traz outras inovações com uma área de delivery, que inclui armazenamento de compras refrigeradas, e estações de recarga para carros elétricos.

QUERIDAS DE RR

Flavia Dalla e Maria Sanz
Flavia Dalla e Maria Sanz: no bate-papo sobre a exposição "A ambivalência dos limites" dos artistas Sandro Novaes e Thiago Lessa Crédito: Mônica Zorzanelli

FESTA

Bruna Rody e Romero Valença na festa de encerramento do campeonato de pesca Manami, no Iate Clube
Bruna Rody e Romero Valença: na festa de encerramento do campeonato de pesca Manami, no Iate Clube Crédito: Spotlight Mov

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