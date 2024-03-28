Veja quem prestigiou a exposição do Mês da Mulher na Praia do Canto

Foi super prestigiada a abertura da exposição fotográfica em homenagem ao Mês da Mulher, promovida pela Associação Comercial da Praia do Canto, nesta terça-feira (26), no Comfort Suites Vitória. A mostra reúne cliques de 14 mulheres, entre moradoras e consumidoras do bairro. São elas: Andrea Richa, Anna Thereza Leadebal, Andrea Pena, Claudia Nicchio, Cris Campinhos. Iracema Neves, Livia Ferolla, Maita Motta Michele Carasso, Monica Camilo, Monica Zorzanelli, Regina Pagani, Renata Rasseli e Soraia Belizario. A ação foi coordenada pelas empresárias Michele Carasso e Cris Campinhos com cliques de Cacá Lima. A consultora de imagem Fabi De Nadai foi a responsável pelas escolhas dos looks das homenageadas. Confira a galeria de fotos de Mônica Zorzanelli e vídeo do making of de Cacá Lima.