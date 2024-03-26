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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Marcela Wanderley Loureiro e Pedro Andrade dizem sim-sim em Vitória

Publicado em
26 mar 2024 às 03:00
Casamento de Marcela Loureiro e Pedro Andrade
Marcela Wanderley Loureiro e Pedro Andrade: sim-sim na Catedral e festão  Crédito: KD Imagem

Marcela&Pedro 

Sob as bênçãos dos pais Simone Marie Wanderley Loureiro e José Luís Galvêas Loureiro e Glaucia Cavalcante de Medeiros e José Wagner Mendes Andrade, Marcela e Pedro disseram sim-sim neste sábado (23), na Catedral Metropolitana de Vitória. A celebração foi conduzida pelo Padre Anderson Gomes. Após a cerimônia religiosa, os noivos receberam a família e amigos num festão no Ilha Buffet. A decoração ficou a cargo da Conceito com bolo by Júnior Vieira. As 10 horas de festas foram animadas pela banda Jammil, pelo cantor Glauco e pela dupla Pedro e Lucas, com audivisual belíssimo de One Nice Experience. DJ Deprá também ferveu a pista. A produção foi assinada por Caio Binda. Veja as fotos da KD Imagem e o vídeo da One Nice.

ANIVERSÁRIO 

Chloé e os pais Ana Paula e Guilherme Rody
A aniversariante Chloé e os pais Ana Paula e Guilherme Rody: celebrando  15 anos no restaurante Tetto. A festa será em maio no Le Buffet Lounge Crédito: Divulgação

Degustação de Páscoa

Brenda Riva convida para uma tarde de degustação do cardápio de páscoa da confeiteira Mariani Togo em parceira com a Vith Shoes. Entre as delícias estão os biscoitos amanteigados com chocolate em formato de coelho e mini ovos recheados. O encontro será nesta terça-feira (26), às 16h30, na loja na Praia do Canto.

FORMATU

Solidariedade

Diante aos fortes impactos causados pelas chuvas em alguns municípios do Sul do Estado, o Brechó Peça Rara Jardim da Penha abriu as suas portas para servir como ponto de coleta de roupas para as centenas de famílias desabrigadas. A doação pode ser realizada de segunda a sexta-feira das 9h às 18h e, no sábado, das 9h às 16h30.

Solidariedade 2

Martha Paiva também entrou na campanha das vítimas da enchente do Sul do Estado e recebe doações em sua loja na Aleixo Netto. 

MPB

Luiza Pastore irá levar um tributo a dois grandes nomes da música brasileira para o Correria Music Bar, em Vila Velha. As cantoras Gal Costa e Rita Lee serão homenageadas pela voz potente da capixaba no evento Rock Brazuca, no próximo dia 29 de março. Além dos hits atemporais, Luiza irá também levar seu conteúdo autoral, especialmente as músicas do EP "Caprichos e Fases Lunares", recém-lançado.

MÊS DA MULHER

Flávia Saade e Rita Garajau
Flávia Saade e Rita Garajau: em tarde de bons papos sobre moda e arquitetura na Praia do Canto Crédito: Carol Veiga

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