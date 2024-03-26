Marcela Wanderley Loureiro e Pedro Andrade dizem sim-sim em Vitória

Sob as bênçãos dos pais Simone Marie Wanderley Loureiro e José Luís Galvêas Loureiro e Glaucia Cavalcante de Medeiros e José Wagner Mendes Andrade, Marcela e Pedro disseram sim-sim neste sábado (23), na Catedral Metropolitana de Vitória. A celebração foi conduzida pelo Padre Anderson Gomes. Após a cerimônia religiosa, os noivos receberam a família e amigos num festão no Ilha Buffet. A decoração ficou a cargo da Conceito com bolo by Júnior Vieira. As 10 horas de festas foram animadas pela banda Jammil, pelo cantor Glauco e pela dupla Pedro e Lucas, com audivisual belíssimo de One Nice Experience. DJ Deprá também ferveu a pista. A produção foi assinada por Caio Binda. Veja as fotos da KD Imagem e o vídeo da One Nice.