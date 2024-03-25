Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Image
Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Email de contato
Redes sociais
Renata Rasseli

Luciana Júdice comanda roda de conversa sobre protagonismo feminino

Publicado em
25 mar 2024 às 03:00
Fabiana Aurich tabeliã ,Cris Samorini, presidente da Findes, ,Luciana Judice , advogada, Iara Quaresma - consultora de imagem
A tabeliã Fabiana Aurich, a  presidente da Findes Cris Samorini, a advogada Luciana Judice e a consultora de imagem Iara Quaresma: bate-papo sobre protagonismo feminino  Crédito: Mônica Zorzanelli

Mês da Mulher

A presidente da Findes Cris Samorini, a tabeliã Fabiana Aurich, a consultora de imagem Iara Quaresma  e a sexóloga Ludmilla Aguiar foram as convidadas de Luciana Júdice para a roda de conversa com o tema: Protagonismo feminino: do discurso à prática. O evento, realizado no Abreu Júdice Advogados. na sexta-feira (22) discutiu o tema neste Mês Internacional da Mulher.  Veja as fotos de Mônica Zorzanelli e o vídeo da Abreu Júdice.

CHÁ DE LINGERIE

Tereza Aragão recebeu sua Afilhada Marcela Wanderley Loureiro, suas amigas e familiares para o chá de lingerie.
Tereza Aragão recebeu sua afilhada Marcela Wanderley Loureiro, suas amigas e familiares para um  chá de lingerie, em Vitória Crédito: Divulgação

Em família

Ada Mota, fundadora da Adcos, Victor Mota, diretor de Tecnologia da Adcos, Raquel Coser e Leonardo Coser, membros do Conselho de Administração da Coimex, são os palestrantes do evento "Sucessão em foco: a jornada da empresa familiar para criação e preservação do seu legado". Promovido pelas advogadas Ester Santana e Letícia Simonetti, do escritório ESLS, o encontro acontece nesta segunda-feira  (25), no auditório do Sincades, e marca a chegada do escritório das profissionais de Direito ao Espírito Santo.

Conecta Mulher

A diretoria de Liderança, Cultura e Diversidade do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (Ibef-ES) está promovendo nesta terça-feira (26) o evento “Conecta Mulher: o feminino como diferencial competitivo”. Para Gisélia Freitas, diretora da pasta, é importante organizar iniciativas que reconheçam a presença das mulheres no cenário econômico e financeiro. Para abordar o tema, estarão presentes Ada Mota, da Adcos; Eduarda Buaiz, da Buaiz Alimentos; Rachel Freixo, da Sedes; e Aurê Aguiar, escritora. “A participação das mulheres é fundamental para impulsionar um ambiente econômico equilibrado e diversificado”, afirma Gisélia. O evento está marcado para acontecer na nova sede da Valor Investimentos, na Aleixo Netto, em Vitória.

TendaLab 2024

A tradição do samba pede passagem. Com 45 anos de história na música brasileira, o Fundo de Quintal é a primeira atração confirmada no 9º Festival Tendalab, que acontece nos dias 26 e 27 de julho, na cidade de Vitória, e conta com direção e curadoria de Lucia Caus e patrocínio do Instituto Cultural Vale. Surgido a partir das rodas de samba do bloco carnavalesco Cacique de Ramos, o grupo tornou-se ao longo dos anos uma das maiores referências do gênero, em especial no pagode, tanto que soma mais de 1 milhão de ouvintes mensais na plataforma de streaming Spotify. No repertório, clássicos como O Show Tem Que Continuar e Lucidez, prometem uma apresentação vibrante e emocionante. O samba comemora!

NA SERRA

, Jaqueline Guerra, Ivy Coutinho, Leonelle Lamas e Andréia Lopes
Jaqueline Guerra, Ivy Coutinho, Leonelle Lamas e Andréia Lopes: no Encontro Ases Mulher, realizado na Casa do Empresário, sede da Associação dos Empresários da Serra (Ases) Crédito: Divulgação

Veja Também

Arquitetos e decoradores do ES desfrutam de "day off" em Anchieta

Designer do ES Carolina Neves recebe famosas em hotel de luxo do Rio

Filme resgata força política feminina no 31º Festival de Cinema de Vitória

A Gazeta integra o

Saiba mais
celebridades Dia Internacional da Mulher Famosos Coluna Social
Viu algum erro ?
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível

© 1996 - 2020 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Privacidade e Segurança