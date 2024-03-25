Luciana Júdice comanda roda de conversa sobre protagonismo feminino

A diretoria de Liderança, Cultura e Diversidade do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (Ibef-ES) está promovendo nesta terça-feira (26) o evento “Conecta Mulher: o feminino como diferencial competitivo”. Para Gisélia Freitas, diretora da pasta, é importante organizar iniciativas que reconheçam a presença das mulheres no cenário econômico e financeiro. Para abordar o tema, estarão presentes Ada Mota, da Adcos; Eduarda Buaiz, da Buaiz Alimentos; Rachel Freixo, da Sedes; e Aurê Aguiar, escritora. “A participação das mulheres é fundamental para impulsionar um ambiente econômico equilibrado e diversificado”, afirma Gisélia. O evento está marcado para acontecer na nova sede da Valor Investimentos, na Aleixo Netto, em Vitória.