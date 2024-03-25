Luciana Júdice comanda roda de conversa sobre protagonismo feminino

A tradição do samba pede passagem. Com 45 anos de história na música brasileira, o Fundo de Quintal é a primeira atração confirmada no 9º Festival Tendalab, que acontece nos dias 26 e 27 de julho, na cidade de Vitória, e conta com direção e curadoria de Lucia Caus e patrocínio do Instituto Cultural Vale. Surgido a partir das rodas de samba do bloco carnavalesco Cacique de Ramos, o grupo tornou-se ao longo dos anos uma das maiores referências do gênero, em especial no pagode, tanto que soma mais de 1 milhão de ouvintes mensais na plataforma de streaming Spotify. No repertório, clássicos como O Show Tem Que Continuar e Lucidez, prometem uma apresentação vibrante e emocionante. O samba comemora!