Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Image
Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Email de contato
Redes sociais
Renata Rasseli

Filme resgata força política feminina no 31° Festival de Cinema de Vitória

Publicado em
22 mar 2024 às 03:00
Gabriela Gastal, Renata Fraga e Christiana Albuquerque
Gabriela Gastal, Renata Fraga e Christiana Albuquerque Crédito: Camila Maia
Um fato muito importante do movimento feminista no Brasil que ainda permanece desconhecido de muitos brasileiros. Esse é o mote do documentário Lobby do Batom, de Gabriela Gastal, que será exibido, em sessão especial e fora de competição, no 31º Festival de Cinema de Vitória, evento que acontece de 20 a 25 de julho, e tem direção de Lucia Caus e patrocínio master do Instituto Cultural Vale e patrocínio da Petrobras. A produção, que conta com roteiro de Christiana Albuquerque e produção de Renata Fraga, apresenta depoimentos de um grupo de mulheres – como a deputada federal Benedita da Silva e a escritora Marina Colasanti - que protagonizaram as ações que, em 1985, criaram o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Gastal, que é diretora do programa Som do Vinil, do Canal Brasil, e trabalhou com nomes como Chico Buarque e Marisa Monte, estará presente na exibição e participará de um debate com a plateia logo após a sessão. A luta feminina mudando a história.

INAUGURAÇÃO

Vanessa Endringer e Juarez Rezena Jr.
Vanessa Endringer e Juarez Rezena Jr.: opening de nova ótica da Praia do Canto  Crédito: Cloves Louzada

NO RIO

As irmãs Fernanda e Jaqueline Lira estiveram no Rio de Janeiro para o maior evento do segmento de joias e relógios, a Firja, onde encontraram a atriz Flávia Alessandra
As irmãs Fernanda e Jaqueline Lira estiveram no Rio de Janeiro para o maior evento do segmento de joias e relógios, a Firja, onde encontraram a atriz Flávia Alessandra Crédito: Divulgação

Inspiração na Turquia

A arquiteta Tatiana Pradal é quem assina o novo ambiente da Casa Arrumada, showroom de móveis da empresária Claudia Júdice, em Santa Lúcia. O “Quarto Grand Bazaar”, inspirado na Turquia, será lançado na terça-feira, dia 26, em coquetel com buffet da chef Fafá Hilal. Christian Vieira, Christina Barros, Gabriela Greppe e Maria Tereza Nader já são presenças confirmadas.

Infância e adolescência

A psiquiatra Tatiane Borja e a psicanalista Vera Saleme apresentarão a palestra "Sofrimento psíquico na infância e na adolescência: quando medicar:" no Fórum Clínico da Infância e da Adolescência. Será nesta sexta-feira (22), via Zoom. A coordenação  é da Escola Lacaniana de Psicanálise de Vitória. 

MODA E BEM-ESTAR

Cristal Bastos, Amanda Marinho, Dani Barreto e Isabella Redighieri
Cristal Bastos, Amanda Marinho, Dani Barreto e Isabella Redighieri: em noite de vinho, pizza e bate-papo sobre moda, beleza e bem-estar, na Praia do Canto Crédito: Divulgação

Páscoa

Para celebrar a Páscoa, a empresária Julia Ferrari convida para uma manhã de sabor e diversão em sua Lugano Vila Velha. Neste sábado, (23), das 9h às 12h, a chocolataria contará com uma programação para lá de especial: degustação da linha de Páscoa, recreação infantil com pintura de rosto e oficina de cones de brigadeiro. Além disso, o Luguito, mascote oficial da marca, estará presente para a alegria da criançada. A loja fica localizada na Praia da Costa.

Março Roxo

Neste domingo (24), os capixabas estão convidados a participar de uma caminhada pela Epilepsia, que sairá às 9h da manhã da Prefeitura de Vitória em direção à Assembleia Legislativa. Sob o comando de Jacqueline Barros, embaixadora da Associação Brasileira de Epilepsia (ABE) no Espírito Santo, a dica é que os participantes utilizem peças de roupa em tons de roxo, em referência à cor da campanha, Março Roxo. Vale lembrar que terça-feira (26) é o dia oficial da Conscientização da Epilepsia no ES.

Capixaba em congresso internacional

Antenada aos eventos internacionais de maior relevância na área e presença assídua nos congressos mundiais, Priscila Passamani desembarca este final de semana na Europa. A dermatologista participa do AMWC | Aesthetic & Anti-Aging Medicine World Congress 2024, o Congresso Mundial de Medicina Estética e Antienvelhecimento, que acontece em Montecarlo, em Mônaco, entre 27 e 29 de março. Trata-se da maior conferência do mundo especializada em medicina estética e antienvelhecimento, e supervisionada pela Aesthetic Multispecialty Society (AMS). Com palestras, workshops e demonstrações práticas, o congresso multidisciplinar traz inovações com foco na gestão global da idade, abordando dermartologia, estética, cirurgia plástica, medicina estética e preventiva.

CONFRATERNIZAÇÃO

A Gazeta integra o

Saiba mais
Viu algum erro ?
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível

© 1996 - 2020 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Privacidade e Segurança