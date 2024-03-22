Filme resgata força política feminina no 31° Festival de Cinema de Vitória

Antenada aos eventos internacionais de maior relevância na área e presença assídua nos congressos mundiais, Priscila Passamani desembarca este final de semana na Europa. A dermatologista participa do AMWC | Aesthetic & Anti-Aging Medicine World Congress 2024, o Congresso Mundial de Medicina Estética e Antienvelhecimento, que acontece em Montecarlo, em Mônaco, entre 27 e 29 de março. Trata-se da maior conferência do mundo especializada em medicina estética e antienvelhecimento, e supervisionada pela Aesthetic Multispecialty Society (AMS). Com palestras, workshops e demonstrações práticas, o congresso multidisciplinar traz inovações com foco na gestão global da idade, abordando dermartologia, estética, cirurgia plástica, medicina estética e preventiva.